https://sputnik-georgia.ru/20220103/shestviya-alilo-na-rozhdestvo-ne-budet-no-pozhertvovaniya-budut-sobrany---patriarkhiya-gruzii-263358685.html

Шествия "Алило" на Рождество не будет, но пожертвования будут собраны – Патриархия Грузии

Шествия "Алило" на Рождество не будет, но пожертвования будут собраны – Патриархия Грузии

Шествие на Рождество, в котором обычно принимали участие несколько тысяч человек, отменено в связи с пандемией коронавируса 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T23:41+0400

2022-01-03T23:41+0400

2022-01-03T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Из-за сложной эпидемической ситуации в Грузии традиционное рождественское шествие "Алило" и в этом году будет проводиться иначе.Как говорится в заявлении, распространенном Патриархией Грузии, традиционного шествия на Рождество не будет.В этом году, после рождественского богослужения, традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут снова собраны и розданы нуждающимся и сиротам.Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12:00 до 16:00."Также, принести пожертвование можно в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы", – говорится в сообщении.Патриарх Грузии благословил участников шествия "Алило">>После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.Из-за пандемии коронавируса "Алило" и в прошлом году проводилось иначе – священнослужители поздравили население автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой водой.Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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