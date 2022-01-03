https://sputnik-georgia.ru/20220103/snegopad-sozdal-problemy-v-vysokogornoy-adzharii-263353472.html

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

Высота снежного покрова в некоторых селах высокогорной Аджарии достигает одного метра 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T19:28+0400

2022-01-03T19:28+0400

2022-01-03T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Обильный снегопад вызвал проблемы в высокогорной Аджарии, высота снежного покрова в нескольких селах почти один метр, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Аджарии.По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви и Кеда.Расчищаются как основные, так и второстепенные дороги.В селах высокой зоны снежный покров достигает 70-80 см.Кроме того, обильный снег повредил линии электропередач, из-за чего большинство сел в Хуло и Шуахеви остались без света. В Кеда произошли оползневые процессы.В муниципалитетах мобилизованы все соответствующие службы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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