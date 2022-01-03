Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220103/snegopad-sozdal-problemy-v-vysokogornoy-adzharii-263353472.html
Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
Высота снежного покрова в некоторых селах высокогорной Аджарии достигает одного метра 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T19:28+0400
2022-01-03T19:28+0400
новости
грузия
аджария
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263080917_0:0:2467:1387_1920x0_80_0_0_dd4c9f8df77113ca6006c7648ad2c42f.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Обильный снегопад вызвал проблемы в высокогорной Аджарии, высота снежного покрова в нескольких селах почти один метр, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Аджарии.По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви и Кеда.Расчищаются как основные, так и второстепенные дороги.В селах высокой зоны снежный покров достигает 70-80 см.Кроме того, обильный снег повредил линии электропередач, из-за чего большинство сел в Хуло и Шуахеви остались без света. В Кеда произошли оползневые процессы.В муниципалитетах мобилизованы все соответствующие службы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263080917_213:0:2062:1387_1920x0_80_0_0_5d2f912916c7257feb0cce183a9a6cb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, аджария, погода

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

19:28 03.01.2022
© photo: Sputnik / StringerСильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район
Сильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Высота снежного покрова в некоторых селах высокогорной Аджарии достигает одного метра
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Обильный снегопад вызвал проблемы в высокогорной Аджарии, высота снежного покрова в нескольких селах почти один метр, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Аджарии.
По информации ведомства, идут интенсивные работы по расчистке дорог в высокогорные села в муниципалитетах Хуло, Шуахеви и Кеда.

"В процесс расчистки дороги в муниципалитете Хуло подключены 14 единиц техники, 11 единиц работают в Шуахеви, семь единиц – в Кеда", – говорится в сообщении.

Расчищаются как основные, так и второстепенные дороги.
В селах высокой зоны снежный покров достигает 70-80 см.
Кроме того, обильный снег повредил линии электропередач, из-за чего большинство сел в Хуло и Шуахеви остались без света. В Кеда произошли оползневые процессы.
В муниципалитетах мобилизованы все соответствующие службы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:49Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
19:28Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
18:52Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата
18:28У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
18:01Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии
17:28В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
17:13Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
17:01Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
16:55Открытия Военно-грузинской дороги ждут несколько сотен фур с обеих сторон
16:44Саакашвили выдвинул новые требования и дал срок на их исполнение
15:51Жертвы пиротехники: четырем детям пришлось ампутировать пальцы
14:59В Грузии растет число инфицированных "омикроном"
14:27Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
14:12Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
13:36Кем оказался застреленный в Греции грузин?
13:18Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования
12:52Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта
12:32Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году
12:01Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943