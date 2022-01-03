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Умер легендарный Виктор Санеев
Умер легендарный Виктор Санеев
В Сиднее скончался трехкратный олимпийский чемпион уроженец Грузии Виктор Санеев 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T09:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Виктор Санеев, трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни.Об этом сообщил Sputnik Грузия мастер спорта, ученик и друг Санеева Валерий Обидко."У него был обширный инфаркт", – сказал Обидко.Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Умер легендарный Виктор Санеев

09:02 03.01.2022 (обновлено: 10:07 03.01.2022)
© photo: Sputnik / Valery ShustovВиктор Санеев
Виктор Санеев - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Valery Shustov
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В Сиднее скончался трехкратный олимпийский чемпион уроженец Грузии Виктор Санеев
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Виктор Санеев, трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни.
Об этом сообщил Sputnik Грузия мастер спорта, ученик и друг Санеева Валерий Обидко.
© photo: Sputnik / Yuri DolyaginВиктор Санеев
Виктор Санеев - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
Виктор Санеев
© photo: Sputnik / Yuri Dolyagin
"У него был обширный инфаркт", – сказал Обидко.
Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.
© photo: Sputnik / Dmitry DonskoyТрехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев во время Олимпийских игр в 1976 году
Трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев во время Олимпийских игр в 1976 году - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
Трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев во время Олимпийских игр в 1976 году
© photo: Sputnik / Dmitry Donskoy
Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).
© photo: Sputnik / Sergey GuneevТрехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев передает факел с олимпийским огнем олимпийскому чемпиону Сергею Белову
Трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев передает факел с олимпийским огнем олимпийскому чемпиону Сергею Белову - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
Трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев передает факел с олимпийским огнем олимпийскому чемпиону Сергею Белову
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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