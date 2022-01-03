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Умер легендарный Виктор Санеев

Умер легендарный Виктор Санеев

В Сиднее скончался трехкратный олимпийский чемпион уроженец Грузии Виктор Санеев 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Виктор Санеев, трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам умер в Сиднее на 77-м году жизни.Об этом сообщил Sputnik Грузия мастер спорта, ученик и друг Санеева Валерий Обидко."У него был обширный инфаркт", – сказал Обидко.Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Грузии. Начал легкоатлетическую карьеру в 1956 году как прыгун в высоту, но в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Его тренером был Акоп Керселян.Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).По завершении спортивной карьеры работал в аппарате спортивного общества "Динамо" в Тбилиси. После распада СССР уехал работать тренером в Австралию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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