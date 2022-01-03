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В Иране сожгли американские и израильские флаги в годовщину убийства Сулеймани – видео
В Иране сожгли американские и израильские флаги в годовщину убийства Сулеймани – видео
Группа студентов Тегеранского университета и местных жителей сожгла флаги США и Израиля у посольства Швейцарии в Тегеране, чтобы отметить вторую годовщину... 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T21:31+0400
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иран vs сша: последствия ликвидации касема сулеймани
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В разных частях Ирана, в том числе в провинции Керман, откуда родом генерал-лейтенант Касем Сулейман, отмечалась вторая годовщина его убийства.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Протестующие выкрикивали лозунги и забросали яйцами здание посольства Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране с 1980 года.Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.
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Тысячи людей в Иране жгут американские и израильские флаги в годовщину убийства Сулеймани
Тысячи людей в Иране жгут американские и израильские флаги в годовщину убийства Сулеймани
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видео, мультимедиа, иран, иран vs сша: последствия ликвидации касема сулеймани, видео

В Иране сожгли американские и израильские флаги в годовщину убийства Сулеймани – видео

21:31 03.01.2022 (обновлено: 21:35 03.01.2022)
© video: Ruptly
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Группа студентов Тегеранского университета и местных жителей сожгла флаги США и Израиля у посольства Швейцарии в Тегеране, чтобы отметить вторую годовщину убийства генерала Касема Сулеймани. Смотрите подробности в видео
В разных частях Ирана, в том числе в провинции Керман, откуда родом генерал-лейтенант Касем Сулейман, отмечалась вторая годовщина его убийства.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Протестующие выкрикивали лозунги и забросали яйцами здание посольства Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране с 1980 года.
Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.
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