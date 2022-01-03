https://sputnik-georgia.ru/20220103/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-svobodna-dlya-vsekh-vidov-transporta-263354528.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта

Участок Гудаури-Коби был закрыт с воскресенья в виду сложных метеоусловий 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T19:49+0400

2022-01-03T19:49+0400

2022-01-03T19:49+0400

новости

грузия

дороги

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/35/243943584_0:122:2500:1528_1920x0_80_0_0_c1bdd477294b2ba9704cfb057104f3e0.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Движение для большегрузов к российской границе было закрыто с воскресенья из-за сложных метеоусловий.По данным департамента, в результате интенсивных работ участок Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги открыт для всех видов транспорта. "Движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно", – сказано в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дороги, погода