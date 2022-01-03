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https://sputnik-georgia.ru/20220103/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-svobodna-dlya-vsekh-vidov-transporta-263354528.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
Участок Гудаури-Коби был закрыт с воскресенья в виду сложных метеоусловий 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Движение для большегрузов к российской границе было закрыто с воскресенья из-за сложных метеоусловий.По данным департамента, в результате интенсивных работ участок Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги открыт для всех видов транспорта. "Движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно", – сказано в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги, погода

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта

19:49 03.01.2022
© Sputnik / STRINGERСпецтехника расчищает снег на военно-грузинской дороге
Спецтехника расчищает снег на военно-грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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Участок Гудаури-Коби был закрыт с воскресенья в виду сложных метеоусловий
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Движение для большегрузов к российской границе было закрыто с воскресенья из-за сложных метеоусловий.
По данным департамента, в результате интенсивных работ участок Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги открыт для всех видов транспорта.
"Движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно", – сказано в сообщении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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