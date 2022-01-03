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"Ядерная пятерка" против ядерной войны – заявление лидеров пяти держав
"Ядерная пятерка" против ядерной войны – заявление лидеров пяти держав
За предотвращение ядерной войны и мир без ядерного оружия выступили США, Китай, Россия, Великобритания и Франция 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T23:16+0400
2022-01-03T23:16+0400
2022-01-03T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции выступили против ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Заявление опубликовано на сайте Кремля.Лидеры стран заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, и пока оно существует, оно должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, сша, франция, китай, великобритания
"Ядерная пятерка" против ядерной войны – заявление лидеров пяти держав
За предотвращение ядерной войны и мир без ядерного оружия выступили США, Китай, Россия, Великобритания и Франция
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik.
Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции выступили против ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Заявление опубликовано на сайте
Кремля.
"Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", – говорится в сообщении.
Лидеры стран заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, и пока оно существует, оно должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.
"Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности", – сказано в заявлении.
Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.
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