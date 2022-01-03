https://sputnik-georgia.ru/20220103/yadernaya-pyaterka-protiv-yadernoy-voyny--zayavlenie-liderov-pyati-derzhav-263358045.html

"Ядерная пятерка" против ядерной войны – заявление лидеров пяти держав

"Ядерная пятерка" против ядерной войны – заявление лидеров пяти держав

За предотвращение ядерной войны и мир без ядерного оружия выступили США, Китай, Россия, Великобритания и Франция 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T23:16+0400

2022-01-03T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции выступили против ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Заявление опубликовано на сайте Кремля.Лидеры стран заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, и пока оно существует, оно должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, сша, франция, китай, великобритания