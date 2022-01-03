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Жестокое убийство в новогоднюю ночь на востоке Грузии: брат убил брата-близнеца
Жестокое убийство в новогоднюю ночь на востоке Грузии: брат убил брата-близнеца
Подозреваемый в убийстве задержан, ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Брат убил брата-близнеца в селе Ахалсопели Горийского муниципалитета (Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Мтавари архи".По информации телеканала, случай произошел в ночь на 1 января.Что стало мотивом преступления пока неизвестно.Обвиняемый в убийстве брата был задержан на месте преступления.По сообщению "Мтавари архи" уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Жестокое убийство в новогоднюю ночь на востоке Грузии: брат убил брата-близнеца

23:23 03.01.2022 (обновлено: 23:39 03.01.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подозреваемый в убийстве задержан, ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Брат убил брата-близнеца в селе Ахалсопели Горийского муниципалитета (Восточная Грузия), сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По информации телеканала, случай произошел в ночь на 1 января.
Что стало мотивом преступления пока неизвестно.
Обвиняемый в убийстве брата был задержан на месте преступления.
По сообщению "Мтавари архи" уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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