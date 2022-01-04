https://sputnik-georgia.ru/20220104/astronomicheskiy-kalendar-2022-samye-vazhnye-yavleniya-goda-263376530.html

Астрономический календарь 2022: самые важные явления года

Астрономический календарь 2022: самые важные явления года

Астрономический календарь 2022 года богат яркими космическими событиями – в течение 12 месяцев необъятная вселенная порадует жителей нашей планеты сказочными... 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T23:03+0400

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справки

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Sputnik Грузия публикует подробный календарь астрономических явлений 2022 года, чтобы вы не пропустили эти захватывающие дух события.Астрономический календарьГлавные астрономические события 2022 года – полные лунные затмения, а также частное солнечное затмение 25 октября. По астрономическому календарю в 2022-м произойдут два солнечных и два лунных затмения.Солнечные затмения приходятся на апрельское и октябрьское новолуния, а лунные – на майское и ноябрьское полнолуния.СолнечныеСолнечное затмение – астрономическое явление, во время которого Луна собой закрывает солнечный диск частично или полностью. Оно наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что естественный спутник нашей планеты затмевает собой светило.Первое частное солнечное затмение в 2022 году произойдет 30 апреля и будет наблюдаться в Антарктиде, Южной Америке и акватории Тихого океана. Общая продолжительность затмения составит около 4 часов.Второе частное солнечное затмение ожидается 25 октября – небесное явление увидят на территории России, в частности, в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Общая продолжительность затмения составит более 4 часов.Во время первого затмения Луна закроет 64% солнечного диска, во время второго – 86%.ЛунныеЛунные затмения наблюдаются в момент полнолуния, когда три небесных тела – Земля, Солнце и Луна – выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну.Лунные затмения различают полные и частные, в зависимости от того, земная тень покрывает лунный диск полностью или частично.Как и солнечные, лунные затмения по астрономическому календарю произойдут в 2022 году дважды. Полное лунное затмение 16 мая будет видно лишь с территории Южной Америки и восточной части Северной Америки.Второе полное лунное затмение ожидается 8 ноября – все фазы затмения смогут наблюдать жители восточных районов России. Продолжительность полной фазы обеих лунных затмений составит немногим менее полутора часов.СуперлунияСуперлуние – астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли.По астрономическому календарю в 2022 году ожидается три суперлуния и все три совпадут с полнолунием. Луна в это время имеет красивый красноватый оттенок, появление которой в древние времена наводило на людей ужас.Первое суперлуние ожидается 14 июня, второе – 13 июля, а третье – 12 августа. Суперлуние в целом длится трое-четверо суток, а совпадение Суперлуны с перигеем – несколько минут.ЗвездопадыКаждый житель Земли мечтает увидеть красивое астрономическое явление – звездопад, и конечно же загадать желание. Такая возможность у жителей нашей планеты в 2022 году будет неоднократно.Квадрантиды – первый звездопад в 2022-м. Это метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса. Он длится всего шесть дней, с 1 по 6 января. Наибольшей активности по астрономическому календарю он достигает в ночь с 3 на 4 число – в это время наблюдается в час от 60 до 200 метеоров.Это небесное явление увидят жители Северного полушария. Метеорный поток отличается большим количеством слабых метеоров и средней скоростью, поэтому нужно запастись терпением.ЛиридыУже несколько столетий потрясающее зрелище – весенний звездопад Лириды – дарит землянам созвездие Лиры. "Звездный дождь" прольется на нашу планету с 16 по 25 апреля.Астрономы считают, что Лириды – один из самых древних звездопадов, который упоминается еще до нашей эры.Пик активности Лирид по астрономическому календарю в 2022 году наступит 22-23 апреля, а общая интенсивность составит до 20 метеоров в час. Насладиться этим ярким небесным явлением смогут жители Северного полушария.АкваридыНаблюдать Аквариды земляне как обычно смогут в первых числах мая. Радиант метеорного потока находится в созвездии Водолея. Пик активности Акварид начинается сразу после прохождения Лирид и достигает максимума 6-7 мая.На пике активности звездопад Аквариды достигает 60-70 метеоров за час, лучше всего падающие звезды видны в Южном полушарии.ПерсеидыОдин из самых популярных звездопадов – Персеиды. Он будет радовать землян с 10 по 20 августа. Пик активности метеорного потока по астрономическому календарю обычно наступает 12-14 августа.На пике активности Персеиды показывают до 100 метеоров в час. Насладиться этим красочным астрономическим явлением смогут жители всего Северного полушария.Персеиды – это частички хвоста кометы Свифта-Таттла. Она приближается к нашей планете примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в декабре 1992 года.ОрионидыЗвездопад Ориониды прольется на Землю в октябре. Этот красивый метеорный поток, с радиантом в созвездии Ориона, ежегодно земляне могут наблюдать со 2 октября по 7 ноября.Пик активности Орионид по астрономическому календарю выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час.Это красивейшее астрономическое явление смогут увидеть жители всей планеты, но наиболее красочное зрелище увидят в странах Северного полушария, где Орион лучше виден.ТауридыЗвездопад Тауриды можно наблюдать с 7 сентября по 10 декабря. Тауриды – общее название двух метеорных потоков – северного и южного, порождающих звездопады.Пик активности обычно бывает 4-6 ноября. Интенсивность этих метеорных потоков низкая, не более 5-10 метеоров в час, однако эти метеоры очень крупные и яркие, а потому хорошо заметны в ночном осеннем небе.Наблюдать это астрономическое явление смогут жители как Северного, так и Южного полушария, но в разное время.ЛеонидыЛеониды – звездопад известный своими яркими и обильными вспышками. Ежегодно наблюдают 6-30 ноября. Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва, а пик активности, в который бывает не более 15 ярких метеоров в час, выпадает на 17-18 ноября.Леониды можно наблюдать из любой точки Земли, хотя жителей Северного полушария ожидает более красочное астрономическое явление.ГеминидыИнтенсивный и красивый метеорный поток Геминиды, с радиантом в созвездии Девы, по астрономическому календарю ежегодно наблюдают 7-18 декабря.Максимальной интенсивности Геминиды достигают 13-14 декабря. В этот период можно увидеть до 120 ярких и красивых метеоров в час.Звездопад Геминиды можно увидеть из любой точки земного шара, но население Северного полушария ожидает особенно яркое и красочное шоу.УрсидыЗвездопад Урсиды дает землянам последний шанс в году загадать желание на падающую звезду. По астрономическому календарю он прольется на Землю 17 декабря и продолжится около семи дней. Радиан звездопада находится в созвездии Малой Медведицы.Интенсивность Урсид невелика – до 10 падающих звезд в час, а пика активности достигает 21-22 декабря. Наблюдать звездопад любители астрономических явлений смогут только в Северном полушарии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки