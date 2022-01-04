https://sputnik-georgia.ru/20220104/glava-gruzinskoy-mechty-podderzhal-ideyu-sozdaniya-sledstvennoy-komissii-po-delu-saakashvili-263377436.html

Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили

Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили

Создание такой комиссии только подтвердит отсутствие жестокого обращения с Саакашвили, уверен Кобахидзе 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T20:01+0400

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2022-01-04T20:01+0400

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михаил саакашвили

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ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не против создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно. Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили