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Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
Создание такой комиссии только подтвердит отсутствие жестокого обращения с Саакашвили, уверен Кобахидзе 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T20:01+0400
2022-01-04T20:01+0400
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михаил саакашвили
тбилиси
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не против создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно. Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили

Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили

20:01 04.01.2022
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ираклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Создание такой комиссии только подтвердит отсутствие жестокого обращения с Саакашвили, уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не против создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.

"Лично я не против создания такой комиссии, когда речь идет о ненадлежащем обращении с Саакашвили. Конечно, для этого нет никаких оснований. Если временная следственная комиссия будет создана, это только подтвердит отсутствие ненадлежащего обращения", – сказал Кобахидзе журналистам.

Поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно.
Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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