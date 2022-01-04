https://sputnik-georgia.ru/20220104/glava-gruzinskoy-mechty-podderzhal-ideyu-sozdaniya-sledstvennoy-komissii-po-delu-saakashvili-263377436.html
Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
Создание такой комиссии только подтвердит отсутствие жестокого обращения с Саакашвили, уверен Кобахидзе 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T20:01+0400
2022-01-04T20:01+0400
2022-01-04T20:01+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не против создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно. Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили
Глава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
Создание такой комиссии только подтвердит отсутствие жестокого обращения с Саакашвили, уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не против создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.
"Лично я не против создания такой комиссии, когда речь идет о ненадлежащем обращении с Саакашвили. Конечно, для этого нет никаких оснований. Если временная следственная комиссия будет создана, это только подтвердит отсутствие ненадлежащего обращения", – сказал Кобахидзе журналистам.
Поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно.
Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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