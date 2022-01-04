https://sputnik-georgia.ru/20220104/goroskop-na-segodnya-5-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263355160.html

Гороскоп на сегодня 5 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 5 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 5 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T10:04+0400

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справки

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 5 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 5 января гороскоп советует не отказываться от дополнительных нагрузок и обещает помощь в карьерном росте. Знаку зодиака могут предложить сегодня прибыльную подработку – соглашаться следует лишь при условии, если она не помешает основной работе. Эмоциональность и раздражительность могут привести к крупной ссоре с близкими – проявите больше дипломатичности, что поможет укрепить семейный уют.ТелецТельцов 5 января ожидает благоприятный период для финансовых операций – справиться с любыми задачами им поможет нестандартный подход. Резкие высказывания станут причиной финансовых потерь, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить сегодня сдержанность. Тельцам нужно следить за своим здоровьем – вероятно обострение хронических заболеваний. Вечер проведите с любимым человеком.БлизнецыБлизнецам 5 января нужно посвятить повышению квалификации – сегодня новая информация будет усваиваться гораздо быстрее, чем обычно. Благоприятно сегодня для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Гороскоп советуют провести вечер с родными, которым в последнее время уделяют мало времени. Знаку зодиака ежедневно нужно заниматься спортом, в противном случае могут заработать гиподинамию.РакРака 5 января ждет прогресс в делах. Серьезность и ответственность знака зодиака поможет им сегодня добиться уважения коллег. По гороскопу день будет полон волнений и переживаний, поэтому нужно уединиться вечером и разобраться в своих мыслях. Знаку зодиака нужно разнообразить свой рацион сырами и овощными салатами. А вот от выпечки и полуфабрикатов сегодня лучше воздержаться.ЛевЛьвы 5 января смогут существенно улучшить свое материальное положение. К ссоре с близкими сегодня может привести эмоциональная нестабильность и повышенная раздражительность знака зодиака. Любовь Львов к риску сегодня может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, поэтому гороскоп рекомендует исключить сегодня физические нагрузки и алкогольные напитки.ДеваПо гороскопу Девы 5 января готовы творить что-то выходящее за привычные рамки. В тоже время, звезды не советуют знаку зодиака пускаться в сомнительные авантюры. Эмоциональное состояние Дев сегодня нестабильно. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сдерживать эмоции и провести вечер в спокойной обстановке. Настроение улучшится в результате прогулки.ВесыВесам 5 января не следует начинать новые проекты. Знаку зодиака нужно быть экономнее, так как в ближайшее время финансовых поступлений ожидать не приходится. Хороший день для решения личных проблем. Прогулка с семьей доставит Весам сегодня массу положительных эмоций. О себе напомнят сегодня хронические заболевания. Гороскоп советует знаку зодиака особенно беречь сердце и нервную систему.СкорпионСкорпионам 5 октября гороскоп рекомендует посвятить силы и время финансовым вопросам. Знак зодиака может получить материальное вознаграждение. Благоприятно сегодня для смены обстановки дома и других схожих хлопот. Если Скорпионы хотят сбросить пару лишних килограммов, то гороскоп советует начать диету сегодня – вес будет уходить постепенно, но легко. Отношения с партнером налаживаются.СтрелецСтрельцов 5 января гороскоп призывает не вкладывать деньги в сомнительные операции и не заключать договоры с непроверенными партнерами. Знаку зодиака, чтобы избежать конфликтов, нужно обуздать эмоции и проявить больше выдержки. Гороскоп рекомендует Стрельцам проявить повышенное внимание к партнеру. Знаку зодиака нужно вспомнить о дипломатии и урегулировать конфликты мирным путем.КозерогКозерогам 5 января браться за проекты, которые им явно не по силам, не следует. У представителей знака зодиака сегодня появится возможность заработать, но пренебрегать основной работой не стоит. По гороскопу Козероги должны обратить внимание на свой рацион и режим дня, так как правильное питание и полноценный отдых положительно отразятся на работоспособности и здоровье знака зодиака.ВодолейВодолеев 5 января ждет напряженный день. Им придется решить сегодня много различных проблем как на работе, так и в личной жизни. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не играть сегодня в азартные игры и не спорить на деньги. Фортуна в любой момент может от них отвернуться. Водолеям нужно больше двигаться – благоприятно сегодня для пеших прогулок на свежем воздухе.РыбыРыбам 5 января предстоит удачный день для новых деловых знакомств. Благоприятно сегодня для общения с начальством и влиятельными людьми. Представителям знака зодиака больше внимания нужно уделять семье и решению бытовых проблем. Гороскоп советует Рыбам не употреблять сегодня мясные продукты и алкогольные напитки – это может плохо отразиться на здоровье знака зодиака.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , гороскоп