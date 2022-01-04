https://sputnik-georgia.ru/20220104/i-smekh-i-grekh-top-5-samykh-yarkikh-karikatur-sputnik-gruziya-v-2021-godu-262918523.html

И смех, и грех! ТОП-5 самых ярких карикатур Sputnik Грузия в 2021 году

И смех, и грех! ТОП-5 самых ярких карикатур Sputnik Грузия в 2021 году

Минувший год в Грузии был богат на события, на которые можно взглянуть под саркастическим углом 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T19:01+0400

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2022-01-04T19:01+0400

грузия

карикатуры

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Sputnik Грузия предлагает вспомнить топ-5 карикатур, которые пользовались наибольшей популярностью в 2021 году.Привет, экономия! Ковид-свадьбы в ГрузииМассовые мероприятия в Грузии большую часть 2021 года были под строгим запретом – свадьбы разрешено было проводить на 10 человек, включая молодоженов и свидетелей.Поэтому на свадебных церемониях, как правило, присутствовала пара-тройка гостей со смартфонами, которые вели онлайн-трансляции для родственников. Зато какая экономия! Это вам не пышные грузинские свадьбы на 300 человек, после которых можно обанкротиться. Мама дорогая! Цены страшнее коронавирусаОдна из самых злободневных проблем прошлого года в Грузии – резкий рост цен на продукты. Дошло до такой степени, что жителей Грузии больше заботила не смертельно опасная инфекция, а зашкаливающие цены на основные продукты питания.Даже шутили, что если при входе в магазин посетителям измеряют температуру, то при выходе им должны измерить давление – не каждый может спокойно смотреть на многократно повышенные цены. А для особо впечатлительных у супермаркета должна дежурить карета "скорой помощи".Вакцинация по-грузинскиВ прошлом году в Грузии началась вакцинация от коронавируса. Среди жителей страны не утихали споры о том, делать прививку или нет и какая из них более безопасна для здоровья.Мнения, конечно, разделились. Были и те, кто считает, что самое лучшее средство защитить себя от заразы – хорошо питаться и поддерживать форму. Кто-то в соцсетях даже предложил шутку – делать вакцину шампуром с шашлыками.Лотерейный билет за вакцинациюЧего не сделаешь ради большого куша? В прошлом году в Грузии стартовала лотерея для вакцинированных – ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывались денежные призы.Общий призовой фонд лотереи составлял 2,8 млн лари ($900 тыс). Грузины шутили, что готовы сделать прививку хоть шесть раз, лишь бы увеличить шансы на победу.Легенде Грузии нужно лечениеВ прошлом году заболело самое древнее дерево Грузии, которому около тысячи лет. Это платан высотой 46 метров, его любят туристы, посещающие город Телави. У основания дерева появилось огромное дупло более метра в глубину, куда можно даже зайти. Внутри люди как-то обнаружили четверых бездомных щенят. Специалисты забили тревогу – на спасение дерева были брошены высококлассные эксперты. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, карикатуры