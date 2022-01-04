https://sputnik-georgia.ru/20220104/kak-limony-pomogayut-borotsya-s-prostudoy-263373254.html

Как лимоны помогают бороться с простудой

Как лимоны помогают бороться с простудой

Лимоны – ароматные экзотические плоды, пользующиеся с давних пор народным уважением за свои уникальные лечебные свойства 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T18:31+0400

2022-01-04T18:31+0400

2022-01-04T18:31+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/03/261745630_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_db7e2a44660339e75be4a892090f1790.jpg

Список полезных веществ лимона огромен – это настоящая кладовая витаминов Р и С, полезных микроэлементов, фитонцидов, органических кислот и щелочей, который используют в медицине, кулинарии и косметологии.Множество болезней лечат с помощью лимона. Он помогает быстрее восстановить силы после перенесенных заболеваний, а также его весьма эффективно используют в кулинарии и косметологии.В материале Sputnik Грузия читайте, как лимоны помогают бороться с простудой.Как лимоны помогают бороться с простудойЛимоны являются одним из самых биологически ценных продуктов для человеческого организма.Лимоны и народные средства на основе лимонного сока помогают предотвращать и бороться с простудой. Этому способствует высокое содержание аскорбиновой кислоты в экзотическом плоде, который укрепляет иммунитет организма и помогает ему бороться с вирусами.В народной медицине лимон, который считают универсальным средством при простуде, используют разными способами.Так, например, при острых респираторных заболеваниях горло рекомендуют полоскать лимонным соком.Антибактериальными свойствами обладает и цедра лимона. При простуде на мелкой терке натирают лимон вместе с кожурой и полученную массу жуют два-три раза в день.Для борьбы с простудой можно приготовить и горячий отвар с лимоном. Вскипятите пять стаканов воды, добавьте две столовые ложки листьев шалфея, два зубчика мелко нарезанного чеснока, половину лимона и мед по вкусу. Отвар настаивают пять минут и пьют на голодный желудок по полстакана в час.Для приготовления другого отвара вскипятите один стакан воды, добавьте мелко нарезанный и растертый ложкой один зубчик чеснока, чайную ложку листьев мяты, сок половинки лимона и мед по вкусу. Смесь накройте крышкой и варите пять минут. Отвар остудите и принимайте по две столовые ложки три-четыре раза в день.Бороться с простудой с высокой температурой рекомендуют следующим способом: несколько раз в день протирать тело водой, подкисленной лимонным соком, и пить воду с лимоном. На стакан воды добавляют пять столовых ложек лимонного сока.Если простуда сопровождается кашлем, то следует каждый час принимать сок половины лимона, смешанный с одной столовой ложкой меда.Также рекомендуют рассасывать дольки лимона, которые при воспалительных поражениях слизистых гортани и горла, действуют как антибиотики. Облегчают дыхание и помогают очистить пазухи от застоев слизи ингаляции эвкалиптового масла с соком лимона.P.S.: При простуде употреблять лимон не рекомендуется в случае индивидуальной непереносимости и наличия аллергических реакций. Противопоказан лимон лицам с заболеваниями пищеварительного тракта, сопровождающимися повышенной кислотностью, а также пациентам с панкреатитом, заболеваниями почек и холециститом.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки