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https://sputnik-georgia.ru/20220104/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-yanvarya-2022-263296966.html
Какой сегодня церковный праздник: 4 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 4 января 2022
По православному церковному календарю, 4 января 2022 отмечают день памяти Святых Анастасии, Феодотии, Евода, Евтихиана и других
2022-01-04T01:01+0400
2022-01-04T01:01+0400
религия
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религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.УзорешительницаПо церковному календарю 4 января 2022 года поминают великомученицу Анастасию Узорешительницу, пострадавшую во время жестоких гонений христиан при императоре Диоклетиане (284-305).Родилась будущая святая в семье сенатора-язычника Претекстата в Риме. Мать Анастасии была тайной христианкой и воспитала дочь в христианской вере – девочку обучали Священному Писанию и исполнению закона Божьего. Повзрослев, Анастасия стала не только прекрасной, но и мудрой девой.Прославилась святая еще при жизни тем, что помогала христианам-узникам, пострадавшим за веру. В темницах Рима в то время томилось много христиан, и Анастасия всячески пыталась облегчить их учесть. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, кормила и умывала неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто в этом нуждался.После смерти матери отец выдал ее насильно замуж за язычника Помплия. Чтобы избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь. Муж Анастасии узнав, что она помогает христианам, жестоко избил святую и запер в отдельной комнате.Помплий, чтобы завладеть богатым наследством жены после смерти ее отца, постоянно ее истязал, а святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам.Вскоре Помплий утонул во время внезапно начавшейся бури по дороге в Персию, куда его назначили послом, а святая смогла вновь посещать христиан в темницах, используя полученное наследство на пищу, одежду и лекарства для больных.Когда угрозы и пытки не смогли заставить святую отказаться от Христовой веры, великомученицу казнили примерно в 304 году, растянув ее между четырьмя столбами крестообразно над костром, но тело девы осталось невредимым.Великомученицу назвали впоследствии Узорешительницей, так как помогая избавиться от существующих страхов, переживаний и отчаяния, святая для каждого находила слова поддержки.Святые мученикиПо церковному календарю 4 января поминают мученицу Феодотию и ее трех малолетних детей, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Родилась будущая святая в городе Никее Вифинской. Овдовев, Феодотия вела благочестивую жизнь, воспитывая сыновей в христианской вере. Когда началось преследование христиан, Феодотию арестовали вместе с духовной подругой Анастасией Узорешительницей.Сановник Левкадий, плененный на суде красотой Феодотии, намереваясь на ней жениться, взял святую вместе с детьми к себе в дом. Находясь в доме Левкадия, Феодотия не уступила ни ласкам, ни уговорам, ни угрозам язычника.Разгневанный неприступностью женщины, Левкадий отослал ее с детьми в Вифинию к начальнику области. Когда судья на допросе стал грозить ей пытками, старший сын мученицы Евод сказал, что христиане не боятся мук. За это мальчика жестоко избили на глазах у матери.Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил ее сына в страданиях, и радовалась, что мальчик удостоился мученической кончины за веру. Мученицу отдали на поругание, но Господь сохранил ее.Все присутствующие стали свидетелями чуда. На глазах у всех ангел Господень преградил путь нечестивцу, посмевшему приблизиться к святой. Судья, приписывая чудо колдовству, приговорил Феодотию и детей к сожжению. Произошло это в 304-м.ИмениныПо церковному календарю 4 января именины отмечают Анастасия, Федосья, Дмитрий и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 4 января 2022

01:01 04.01.2022
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПраздник Гиоргоба. Икона Святого Георгия. Собор Кашвети
Праздник Гиоргоба. Икона Святого Георгия. Собор Кашвети - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По православному церковному календарю 4 января 2022 отмечают день памяти святых Анастасии, Феодотии, Евода, Евтихиана и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Узорешительница

По церковному календарю 4 января 2022 года поминают великомученицу Анастасию Узорешительницу, пострадавшую во время жестоких гонений христиан при императоре Диоклетиане (284-305).
Родилась будущая святая в семье сенатора-язычника Претекстата в Риме. Мать Анастасии была тайной христианкой и воспитала дочь в христианской вере – девочку обучали Священному Писанию и исполнению закона Божьего. Повзрослев, Анастасия стала не только прекрасной, но и мудрой девой.
Прославилась святая еще при жизни тем, что помогала христианам-узникам, пострадавшим за веру. В темницах Рима в то время томилось много христиан, и Анастасия всячески пыталась облегчить их учесть. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, кормила и умывала неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто в этом нуждался.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
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Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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После смерти матери отец выдал ее насильно замуж за язычника Помплия. Чтобы избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь. Муж Анастасии узнав, что она помогает христианам, жестоко избил святую и запер в отдельной комнате.
Помплий, чтобы завладеть богатым наследством жены после смерти ее отца, постоянно ее истязал, а святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам.
Вскоре Помплий утонул во время внезапно начавшейся бури по дороге в Персию, куда его назначили послом, а святая смогла вновь посещать христиан в темницах, используя полученное наследство на пищу, одежду и лекарства для больных.
Когда угрозы и пытки не смогли заставить святую отказаться от Христовой веры, великомученицу казнили примерно в 304 году, растянув ее между четырьмя столбами крестообразно над костром, но тело девы осталось невредимым.
Великомученицу назвали впоследствии Узорешительницей, так как помогая избавиться от существующих страхов, переживаний и отчаяния, святая для каждого находила слова поддержки.

Святые мученики

По церковному календарю 4 января поминают мученицу Феодотию и ее трех малолетних детей, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305).
Родилась будущая святая в городе Никее Вифинской. Овдовев, Феодотия вела благочестивую жизнь, воспитывая сыновей в христианской вере. Когда началось преследование христиан, Феодотию арестовали вместе с духовной подругой Анастасией Узорешительницей.
Сановник Левкадий, плененный на суде красотой Феодотии, намереваясь на ней жениться, взял святую вместе с детьми к себе в дом. Находясь в доме Левкадия, Феодотия не уступила ни ласкам, ни уговорам, ни угрозам язычника.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Разгневанный неприступностью женщины, Левкадий отослал ее с детьми в Вифинию к начальнику области. Когда судья на допросе стал грозить ей пытками, старший сын мученицы Евод сказал, что христиане не боятся мук. За это мальчика жестоко избили на глазах у матери.
Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил ее сына в страданиях, и радовалась, что мальчик удостоился мученической кончины за веру. Мученицу отдали на поругание, но Господь сохранил ее.
Все присутствующие стали свидетелями чуда. На глазах у всех ангел Господень преградил путь нечестивцу, посмевшему приблизиться к святой. Судья, приписывая чудо колдовству, приговорил Феодотию и детей к сожжению. Произошло это в 304-м.

Именины

По церковному календарю 4 января именины отмечают Анастасия, Федосья, Дмитрий и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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