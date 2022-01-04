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Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?
Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?
По последним данным, в Грузии лабораторно подтверждено 148 случаев заражения "омикроном" 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Максимальное количество заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" может зафиксироваться в Грузии в середине января, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.По последним данным, в Грузии подтверждено 148 случаев заражения "омикроном". Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.По его словам, число инфицирования достигает своего пика в течение двух-четырех недель."Исходя из этого мы говорим, что в середине января должен быть максимум случаев заражения "омикроном" в Грузии", – отметил Чхаидзе.При этом Чхаидзе не исключил, что ежедневное количество заражения "омикроном" может превысить 6,2 тысячи случаев.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 человек.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, коронавирус covid-19

Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?

21:36 04.01.2022
© AFP / LIONEL BONAVENTUREПандемия коронавируса - штамм "Омикрон"
Пандемия коронавируса - штамм Омикрон - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© AFP / LIONEL BONAVENTURE
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По последним данным, в Грузии лабораторно подтверждено 148 случаев заражения "омикроном"
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Максимальное количество заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" может зафиксироваться в Грузии в середине января, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
По последним данным, в Грузии подтверждено 148 случаев заражения "омикроном". Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.

"Если сегодня ежедневный показатель заражения превысит показатель предыдущего вторника, то уже можно сказать, что это влияние "омикрона", и рост заболеваемости в стране будет обусловлен не из-за варианта "дельта", а из-за "омикрона". Эта неделя с этой точки зрения решающая", – заявил Чхаидзе.

По его словам, число инфицирования достигает своего пика в течение двух-четырех недель.
"Исходя из этого мы говорим, что в середине января должен быть максимум случаев заражения "омикроном" в Грузии", – отметил Чхаидзе.
При этом Чхаидзе не исключил, что ежедневное количество заражения "омикроном" может превысить 6,2 тысячи случаев.
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 человек.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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