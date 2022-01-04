https://sputnik-georgia.ru/20220104/kogda-shtamm-omikron-v-gruzii-dostignet-svoego-pika-263379218.html

Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?

Когда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?

По последним данным, в Грузии лабораторно подтверждено 148 случаев заражения "омикроном" 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T21:36+0400

2022-01-04T21:36+0400

2022-01-04T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Максимальное количество заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" может зафиксироваться в Грузии в середине января, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.По последним данным, в Грузии подтверждено 148 случаев заражения "омикроном". Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.По его словам, число инфицирования достигает своего пика в течение двух-четырех недель."Исходя из этого мы говорим, что в середине января должен быть максимум случаев заражения "омикроном" в Грузии", – отметил Чхаидзе.При этом Чхаидзе не исключил, что ежедневное количество заражения "омикроном" может превысить 6,2 тысячи случаев.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 человек.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, коронавирус covid-19