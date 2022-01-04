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Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано около 950 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 14 тысяч из них завершились летально 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T13:59+0400
2022-01-04T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 67 человек, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 14 009 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 942 173 случая заболевания коронавирусом (+ 3 590 за сутки). За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 955 человек, с начала пандемии – 904 903.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 569 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 39 315 тестов на коронавирус: 26 302 – на антиген и 13 013 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,13%, за две недели – 5,67% , за семь дней – 6,26%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч

13:59 04.01.2022
© AP Photo / Valentina PetrovaПандемия коронавируса - врачи лечат зараженных пациентов в больнице в Болгарии
Пандемия коронавируса - врачи лечат зараженных пациентов в больнице в Болгарии - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
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Всего с начала пандемии в стране зафиксировано около 950 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 14 тысяч из них завершились летально
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 67 человек, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 14 009 человек, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 942 173 случая заболевания коронавирусом (+ 3 590 за сутки). За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 955 человек, с начала пандемии – 904 903.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 569 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 505
Аджария – 366
Самегрело - Земо Сванети – 235
Квемо Картли – 149
Кахети – 185
Шида Картли – 199
Гурия – 222
Мцхета-Мтианети – 93
Самцхе-Джавахети – 42
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
В Грузии за последние сутки сделано 39 315 тестов на коронавирус: 26 302 – на антиген и 13 013 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,13%, за две недели – 5,67% , за семь дней – 6,26%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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