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Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч

Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано около 950 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 14 тысяч из них завершились летально 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T13:59+0400

2022-01-04T13:59+0400

2022-01-04T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 67 человек, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 14 009 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 942 173 случая заболевания коронавирусом (+ 3 590 за сутки). За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 955 человек, с начала пандемии – 904 903.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 569 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 39 315 тестов на коронавирус: 26 302 – на антиген и 13 013 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,13%, за две недели – 5,67% , за семь дней – 6,26%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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