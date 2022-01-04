https://sputnik-georgia.ru/20220104/kolichestvo-zhertv-koronavirusa-v-gruzii-prevysilo-14-tysyach-263367330.html
Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано около 950 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 14 тысяч из них завершились летально 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T13:59+0400
2022-01-04T13:59+0400
2022-01-04T13:59+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262473133_0:0:3621:2038_1920x0_80_0_0_d1bda188ec8e19eb2d35458ac827461f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 67 человек, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 14 009 человек, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 942 173 случая заболевания коронавирусом (+ 3 590 за сутки). За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 955 человек, с начала пандемии – 904 903.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 569 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 39 315 тестов на коронавирус: 26 302 – на антиген и 13 013 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,13%, за две недели – 5,67% , за семь дней – 6,26%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262473133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_13de95dcd82f7e7066a118f5dfd6d2b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Количество жертв коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано около 950 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 14 тысяч из них завершились летально
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 67 человек, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 14 009 человек, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 942 173 случая заболевания коронавирусом (+ 3 590 за сутки). За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 1 955 человек, с начала пандемии – 904 903.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 569 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 235
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
В Грузии за последние сутки сделано 39 315 тестов на коронавирус: 26 302 – на антиген и 13 013 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,13%, за две недели – 5,67% , за семь дней – 6,26%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.