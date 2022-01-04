Красота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото
Тысячи людей в центре Кутаиси радуются наступлению нового 2022 года.
Тысячи людей в центре Кутаиси радуются наступлению нового 2022 года.
Главная новогодняя елка Кутаиси по традиции установлена у здания театра на главной городской площади.
Главная новогодняя елка Кутаиси по традиции установлена у здания театра на главной городской площади.
Тут же множество людей делает себе фото на память, чтобы потом вспоминать эти радостные моменты.
Тут же множество людей делает себе фото на память, чтобы потом вспоминать эти радостные моменты.
Дети и взрослые - все улыбаются и счастливы. Новый год - это праздник для всех.
Дети и взрослые - все улыбаются и счастливы. Новый год - это праздник для всех.
Огни новогодней иллюминации отражаются в стеклах автобусов, словно расширяя новогоднее пространство в другое измерение.
Огни новогодней иллюминации отражаются в стеклах автобусов, словно расширяя новогоднее пространство в другое измерение.
Туристический центр в Кутаиси тоже выглядит празднично.
Туристический центр в Кутаиси тоже выглядит празднично.
На других центральных улицах города тоже есть, где сделать фото на память.
На других центральных улицах города тоже есть, где сделать фото на память.
Есть на что посмотреть и тем, кто едет в машинах - правда, водителям следует быть внимательными и следить за дорогой, а не за новогодними огнями.
Есть на что посмотреть и тем, кто едет в машинах - правда, водителям следует быть внимательными и следить за дорогой, а не за новогодними огнями.
Так ночью новогодний Кутаиси становится уютным и праздничным в новогодних огнях.
Так ночью новогодний Кутаиси становится уютным и праздничным в новогодних огнях.
Даже большой мост через реку Риони теперь выглядит по-особенному.
Даже большой мост через реку Риони теперь выглядит по-особенному.
Так жители Кутаиси проводят праздничные новогодние вечера - любуются красиво украшенными улицами, поздравляют друг друга, ходят в гости.
Так жители Кутаиси проводят праздничные новогодние вечера - любуются красиво украшенными улицами, поздравляют друг друга, ходят в гости.
Тем временем в стране продолжают действовать ковид-ограничения. Но в новогодние праздничные дни люди словно об этом забывают. Все хотят надеяться на то, что пандемия скоро закончится.
Тем временем в стране продолжают действовать ковид-ограничения. Но в новогодние праздничные дни люди словно об этом забывают. Все хотят надеяться на то, что пандемия скоро закончится.