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Красота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото
Красота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото
Один из крупнейших городов Грузии - Кутаиси, очень красиво украсили для встречи Нового 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки праздничных улиц... 04.01.2022, Sputnik Грузия
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Жителей Кутаиси больше всего радует главная новогодняя елка, установленная на центральной городской площади. Также красиво украшены и улицы в центре города. Яркие огни, смех и улыбки горожан, много детей - так Кутаиси отмечает наступление нового 2022 года.
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Красота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото

22:50 04.01.2022 (обновлено: 22:57 04.01.2022)
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Один из крупнейших городов Грузии - Кутаиси, очень красиво украсили для встречи Нового 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки праздничных улиц города в ярких огнях
Жителей Кутаиси больше всего радует главная новогодняя елка, установленная на центральной городской площади. Также красиво украшены и улицы в центре города. Яркие огни, смех и улыбки горожан, много детей - так Кутаиси отмечает наступление нового 2022 года.
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей в центре Кутаиси радуются наступлению нового 2022 года.

Тысячи людей в центре Кутаиси радуются наступлению нового 2022 года. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей в центре Кутаиси радуются наступлению нового 2022 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Главная новогодняя елка Кутаиси по традиции установлена у здания театра на главной городской площади.

Главная новогодняя елка Кутаиси по традиции установлена у здания театра на главной городской площади. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главная новогодняя елка Кутаиси по традиции установлена у здания театра на главной городской площади.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же множество людей делает себе фото на память, чтобы потом вспоминать эти радостные моменты.

Тут же множество людей делает себе фото на память, чтобы потом вспоминать эти радостные моменты. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же множество людей делает себе фото на память, чтобы потом вспоминать эти радостные моменты.

© photo: Sputnik / Stringer

Дети и взрослые - все улыбаются и счастливы. Новый год - это праздник для всех.

Дети и взрослые - все улыбаются и счастливы. Новый год - это праздник для всех. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Дети и взрослые - все улыбаются и счастливы. Новый год - это праздник для всех.

© photo: Sputnik / Stringer

Огни новогодней иллюминации отражаются в стеклах автобусов, словно расширяя новогоднее пространство в другое измерение.

Огни новогодней иллюминации отражаются в стеклах автобусов, словно расширяя новогоднее пространство в другое измерение. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Огни новогодней иллюминации отражаются в стеклах автобусов, словно расширяя новогоднее пространство в другое измерение.

© photo: Sputnik / Stringer

Туристический центр в Кутаиси тоже выглядит празднично.

Туристический центр в Кутаиси тоже выглядит празднично. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Туристический центр в Кутаиси тоже выглядит празднично.

© photo: Sputnik / Stringer

На других центральных улицах города тоже есть, где сделать фото на память.

На других центральных улицах города тоже есть, где сделать фото на память. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

На других центральных улицах города тоже есть, где сделать фото на память.

© photo: Sputnik / Stringer

Есть на что посмотреть и тем, кто едет в машинах - правда, водителям следует быть внимательными и следить за дорогой, а не за новогодними огнями.

Есть на что посмотреть и тем, кто едет в машинах - правда, водителям следует быть внимательными и следить за дорогой, а не за новогодними огнями. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Есть на что посмотреть и тем, кто едет в машинах - правда, водителям следует быть внимательными и следить за дорогой, а не за новогодними огнями.

© photo: Sputnik / Stringer

Так ночью новогодний Кутаиси становится уютным и праздничным в новогодних огнях.

Так ночью новогодний Кутаиси становится уютным и праздничным в новогодних огнях. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так ночью новогодний Кутаиси становится уютным и праздничным в новогодних огнях.

© photo: Sputnik / Stringer

Даже большой мост через реку Риони теперь выглядит по-особенному.

Даже большой мост через реку Риони теперь выглядит по-особенному. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Даже большой мост через реку Риони теперь выглядит по-особенному.

© photo: Sputnik / Stringer

Так жители Кутаиси проводят праздничные новогодние вечера - любуются красиво украшенными улицами, поздравляют друг друга, ходят в гости.

Так жители Кутаиси проводят праздничные новогодние вечера - любуются красиво украшенными улицами, поздравляют друг друга, ходят в гости. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так жители Кутаиси проводят праздничные новогодние вечера - любуются красиво украшенными улицами, поздравляют друг друга, ходят в гости.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем в стране продолжают действовать ковид-ограничения. Но в новогодние праздничные дни люди словно об этом забывают. Все хотят надеяться на то, что пандемия скоро закончится.

Тем временем в стране продолжают действовать ковид-ограничения. Но в новогодние праздничные дни люди словно об этом забывают. Все хотят надеяться на то, что пандемия скоро закончится. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем в стране продолжают действовать ковид-ограничения. Но в новогодние праздничные дни люди словно об этом забывают. Все хотят надеяться на то, что пандемия скоро закончится.

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