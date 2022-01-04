https://sputnik-georgia.ru/20220104/krasota-novogodnego-kutaisi-yarkie-prazdnichnye-ogni-na-ulitsakh-goroda---foto-263381585.html

Красота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото

Красота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото

Один из крупнейших городов Грузии - Кутаиси, очень красиво украсили для встречи Нового 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки праздничных улиц... 04.01.2022, Sputnik Грузия

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Жителей Кутаиси больше всего радует главная новогодняя елка, установленная на центральной городской площади. Также красиво украшены и улицы в центре города. Яркие огни, смех и улыбки горожан, много детей - так Кутаиси отмечает наступление нового 2022 года.

кутаиси

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