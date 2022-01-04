https://sputnik-georgia.ru/20220104/mladenets-skonchalsya-ot-koronavirusa-v-tbilisi-263377178.html

Младенец скончался от коронавируса в Тбилиси

Младенец скончался от коронавируса в Тбилиси

Ребенок заразился опасной инфекцией от членов семьи, которые недавно перенесли COVID-19 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T19:31+0400

2022-01-04T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец умер в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.Младенца, которого доставили в тбилисскую клинику из Зугдиди, лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от членов семьи, которые недавно перенесли опасную инфекцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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