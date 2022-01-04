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Младенец скончался от коронавируса в Тбилиси
Младенец скончался от коронавируса в Тбилиси
Ребенок заразился опасной инфекцией от членов семьи, которые недавно перенесли COVID-19 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T19:31+0400
2022-01-04T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец умер в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.Младенца, которого доставили в тбилисскую клинику из Зугдиди, лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от членов семьи, которые недавно перенесли опасную инфекцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, коронавирус covid-19

Младенец скончался от коронавируса в Тбилиси

19:31 04.01.2022 (обновлено: 19:42 04.01.2022)
© photo: Sputnik / Ilya Moskovets / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование в палате
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© photo: Sputnik / Ilya Moskovets
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Ребенок заразился опасной инфекцией от членов семьи, которые недавно перенесли COVID-19
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец умер в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.
Младенца, которого доставили в тбилисскую клинику из Зугдиди, лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.
По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от членов семьи, которые недавно перенесли опасную инфекцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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