https://sputnik-georgia.ru/20220104/novogodnee-shou-na-samom-vysokom-v-mire-neboskrebe-burdzh-khalifa---video-263375538.html
Новогоднее шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа – видео
Новогоднее шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа – видео
По всему миру Новый год отметили грандиозными фейерверками. Один из самых зрелищных салютов был устроен в Дубае. Смотрите подробности в видео 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T18:40+0400
2022-01-04T18:40+0400
2022-01-04T18:50+0400
новый год
фейерверки
дубай
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Световое шоу и новогодний салют организаторы синхронизировали с музыкальным танцем Дубайского фонтана.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! В этом году сверкали и взрывались почти 180 тонн фейерверков, работали 60 лазеров.Организаторы побеспокоились и о профилактике коронавируса. Зрителей проверяли тепловизорами и просили соблюдать безопасную дистанцию.
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Новогоднее шоу в Дубае
Новогоднее шоу в Дубае
2022-01-04T18:40+0400
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новый год, фейерверки, дубай, видео
Новогоднее шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа – видео
18:40 04.01.2022 (обновлено: 18:50 04.01.2022)
По всему миру Новый год отметили грандиозными фейерверками. Один из самых зрелищных салютов был устроен в Дубае. Смотрите подробности в видео
Световое шоу и новогодний салют организаторы синхронизировали с музыкальным танцем Дубайского фонтана.
В этом году сверкали и взрывались почти 180 тонн фейерверков, работали 60 лазеров.
Организаторы побеспокоились и о профилактике коронавируса. Зрителей проверяли тепловизорами и просили соблюдать безопасную дистанцию.