https://sputnik-georgia.ru/20220104/novogodnee-shou-na-samom-vysokom-v-mire-neboskrebe-burdzh-khalifa---video-263375538.html

Новогоднее шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа – видео

Новогоднее шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа – видео

По всему миру Новый год отметили грандиозными фейерверками. Один из самых зрелищных салютов был устроен в Дубае. Смотрите подробности в видео 04.01.2022, Sputnik Грузия

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новый год

фейерверки

дубай

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Световое шоу и новогодний салют организаторы синхронизировали с музыкальным танцем Дубайского фонтана.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! В этом году сверкали и взрывались почти 180 тонн фейерверков, работали 60 лазеров.Организаторы побеспокоились и о профилактике коронавируса. Зрителей проверяли тепловизорами и просили соблюдать безопасную дистанцию.

дубай

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новый год, фейерверки, дубай, видео