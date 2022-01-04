https://sputnik-georgia.ru/20220104/novogodnyaya-moskva-sobiraet-zhiteley-i-gostey-goroda-na-prazdnichnye-gulyaniya---video-263355617.html

Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния – видео

Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния – видео

Жители и гости Москвы собрались в центре столицы в первые дни нового 2022 года, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Смотрите в видео, как проходят... 04.01.2022, Sputnik Грузия

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россия

видео

москва

мультимедиа

новый год

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Как можно увидеть на кадрах, сотни людей гуляют по сказочно украшенной Красной площади и центральным улицам городам, а также участвуют в различных сезонных активностях. Посетители главной площади России катаются на ярко освещенных каруселях и ледовом катке, фотографируются с фигурами Деда Мороза и Снегурочки и катаются с горки возле стен Московского Кремля. На Красной площади также расположилась уже традиционная рождественская ГУМ-ярмарка, на которой выстроились домики-ларцы. В них можно приобрести национальные сувениры и елочные игрушки, угоститься горячими напитками и блюдами разных кухонь мира, в том числе ароматным глинтвейном и сбитнем, чаем из огромного самовара, баварскими колбасками и русскими блинами, а также венскими вафлями, тульскими пряниками и жареными каштанами. Впервые ярмарка появилась на Красной площади в 2013 году. В этом сезоне торговые ряды будут открыты до 13 марта.

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Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния Жители и гости Москвы собрались в центре столицы в первые дни нового 2022 года, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Как можно увидеть на кадрах, снятых в воскресенье, сотни людей гуляют по сказочно украшенной Красной площади и центральным улицам городам, а также участвуют в различных сезонных активностях. Посетители главной площади России катаются на ярко освещенных каруселях и ледовом катке, фотографируются с фигурами Деда Мороза и Снегурочки и катаются с горки возле стен Московского Кремля. На Красной площади также расположилась уже традиционная рождественская ГУМ-ярмарка, на которой выстроились домики-ларцы. В них можно приобрести национальные сувениры и елочные игрушки, угоститься горячими напитками и блюдами разных кухонь мира, в том числе ароматным глинтвейном и сбитнем, чаем из огромного самовара, баварскими колбасками и русскими блинами, а также венскими вафлями, тульскими пряниками и жареными каштанами. Впервые ярмарка появилась на Красной площади в 2013 году. В этом сезоне торговые ряды будут открыты до 13 марта. 2022-01-04T12:55+0400 true PT1M09S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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