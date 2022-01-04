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Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния – видео
Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния – видео
Жители и гости Москвы собрались в центре столицы в первые дни нового 2022 года, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Смотрите в видео, как проходят... 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T12:55+0400
2022-01-04T12:55+0400
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Как можно увидеть на кадрах, сотни людей гуляют по сказочно украшенной Красной площади и центральным улицам городам, а также участвуют в различных сезонных активностях. Посетители главной площади России катаются на ярко освещенных каруселях и ледовом катке, фотографируются с фигурами Деда Мороза и Снегурочки и катаются с горки возле стен Московского Кремля. На Красной площади также расположилась уже традиционная рождественская ГУМ-ярмарка, на которой выстроились домики-ларцы. В них можно приобрести национальные сувениры и елочные игрушки, угоститься горячими напитками и блюдами разных кухонь мира, в том числе ароматным глинтвейном и сбитнем, чаем из огромного самовара, баварскими колбасками и русскими блинами, а также венскими вафлями, тульскими пряниками и жареными каштанами. Впервые ярмарка появилась на Красной площади в 2013 году. В этом сезоне торговые ряды будут открыты до 13 марта.
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Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния
Жители и гости Москвы собрались в центре столицы в первые дни нового 2022 года, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Как можно увидеть на кадрах, снятых в воскресенье, сотни людей гуляют по сказочно украшенной Красной площади и центральным улицам городам, а также участвуют в различных сезонных активностях. Посетители главной площади России катаются на ярко освещенных каруселях и ледовом катке, фотографируются с фигурами Деда Мороза и Снегурочки и катаются с горки возле стен Московского Кремля. На Красной площади также расположилась уже традиционная рождественская ГУМ-ярмарка, на которой выстроились домики-ларцы. В них можно приобрести национальные сувениры и елочные игрушки, угоститься горячими напитками и блюдами разных кухонь мира, в том числе ароматным глинтвейном и сбитнем, чаем из огромного самовара, баварскими колбасками и русскими блинами, а также венскими вафлями, тульскими пряниками и жареными каштанами. Впервые ярмарка появилась на Красной площади в 2013 году. В этом сезоне торговые ряды будут открыты до 13 марта.
2022-01-04T12:55+0400
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Новогодняя Москва собирает жителей и гостей города на праздничные гуляния – видео
12:55 04.01.2022 (обновлено: 13:03 04.01.2022)
Жители и гости Москвы собрались в центре столицы в первые дни нового 2022 года, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Смотрите в видео, как проходят гуляния в российской столице
Как можно увидеть на кадрах, сотни людей гуляют по сказочно украшенной Красной площади и центральным улицам городам, а также участвуют в различных сезонных активностях.
Посетители главной площади России катаются на ярко освещенных каруселях и ледовом катке, фотографируются с фигурами Деда Мороза и Снегурочки и катаются с горки возле стен Московского Кремля.
На Красной площади также расположилась уже традиционная рождественская ГУМ-ярмарка, на которой выстроились домики-ларцы. В них можно приобрести национальные сувениры и елочные игрушки, угоститься горячими напитками и блюдами разных кухонь мира, в том числе ароматным глинтвейном и сбитнем, чаем из огромного самовара, баварскими колбасками и русскими блинами, а также венскими вафлями, тульскими пряниками и жареными каштанами.
Впервые ярмарка появилась на Красной площади в 2013 году. В этом сезоне торговые ряды будут открыты до 13 марта.