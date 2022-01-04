https://sputnik-georgia.ru/20220104/pamyati-viktora-saneeva-tri-pryzhka-v-vechnost-263356060.html

Памяти Виктора Санеева: три прыжка в вечность…

Памяти Виктора Санеева: три прыжка в вечность…

В Сиднее на 77-м году жизни скончался легендарный Виктор Санеев 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T13:25+0400

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2022-01-04T13:25+0400

спорт

грузия

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Дважды Виктор Санеев мог войти в историю спорта, став одновременно автором мировой сенсации. В историю он вошел. И не дважды, а навечно. Санеев признан лучшим спортсменом Грузии ХХ века. И это совершенно бесспорно: заслуги легендарного спортсмена перед страной, взрастившей его, могут сравниться разве что с пятикратной чемпионкой мира по шахматам Ноной Гаприндашвили. Однако, что касается мировых сенсаций, то тут у него как-то не заладилось. На Олимпиаде в Мехико в 1968 году 27-летний Санеев на глазах у всей завороженно наблюдавшей за Играми планеты дважды улучшил мировой рекорд в тройном прыжке. В финале в последней попытке он улетел на 17 м 39 см, превысив свое же незадолго до этого установленное достижение на целых 16 сантиметров!Это могло стать не просто триумфом, но и сенсационным прорывом, который еще долго с восторгом обсуждал бы весь мир. И не только спортивный. Установленный рекорд, безусловно, и стал предметом восхищения, но преимущественно среди специалистов, соперников и преданных поклонников. Потому что, как назло, в секторе рядом, где шли соревнования по прыжкам в длину, американцу Бобу Бимону удалось перекрыть мировой рекорд аж на 50 сантиметров. И совершить просто фантастический прыжок – на 8 м 90 см! Главная мировая сенсация справедливо осталась за Бимоном…Второй раз она обошла Санеева в 1980 году на Олимпийских Играх в Москве. Вернее, не обошла – его лишили ее. По какой причине? Многие гадают до сих пор, не находя объективного ответа. Мне довелось писать о том, как после споров между собой советские арбитры (!) попытку Виктору Санееву… не засчитали. Надо заметить, к гневному возмущению трибун и некоторых, не менее выдающихся чем он, спортсменов-участников.К тому времени Санеева уже считали легендой – трехкратный олимпийский чемпион, многократный рекордсмен и победитель международных турниров. Вот только к Московской Олимпиаде, несмотря на отличную спортивную форму, по правде сказать, воспринимали как легенду уходящую. Скептиков понять нетрудно: тройной прыжок – не шахматы, в 39 лет не то что победить – выйти на старт решится далеко не каждый!Санеев выступил блестяще. И как утверждают многие очевидцы, под занавес прыгнул на 17 м 50 см! С большей точностью никто не скажет, потому что судьи, причем, как ни странно, отечественные, а не зарубежные, фиксировать выдающийся результат отказались. Ну и четырехкратным олимпийским чемпионом спортсмен из Грузии так и не стал. Хотя внутри спортивного сообщества до сих пор считается, что титул этот, хоть и неофициально, по достоинству принадлежит именно ему.Впрочем, речь о другом, и это мне тоже довелось написать в связи с именем Виктора Санеева: великих в этом мире не всегда провозглашают лучшими. Я рассказал о том, насколько он при первой встрече, будучи уже именитым и знаменитым, произвел на меня впечатление необыкновенно скромного, пожалуй, даже застенчивого человека.Я ознакомился с публикациями о нем, расспросил его знакомых и друзей. Не осталось никаких сомнений, что всего в спорте, да и по жизни в целом, он добивался исключительно благодаря выдающимся природным качествам, помноженным на каторжный труд. Чувствовалось, что Санеев никогда ни у кого не ходил в "любимчиках" и "кумирах". Даже номер "Волги" (17-39), соответствовавший победному результату в Мехико, ему наверняка подобрали сами сотрудники правоохранительных органов. Ведь он был для них как бы "своим" – выступал за общество "Динамо".Возможно, в том, что легкая слава и упавшая с неба удача были не для него, есть своя поучительная логика. Биографии таких людей, как Виктор Санеев, не для того, чтобы писать с них подогнанные под глянцевый шаблон парадные портреты, снимать красочные рекламные ролики. Это истории, полные истинных переживаний и драматизма. Независимо от того, кому чего удалось добиться. В реальной жизни все обстоит именно так. Не сочтите за банальность, но как спортсмен и как личность Санеев мог бы служить примером для тех, кто всерьез, по-настоящему стремится к цели, упорно и последовательно идет к ней. Остается лишь сожалеть, что такого рода принципы у нас теперь огромная редкость.Хотя они от этого не становятся менее ценными. Рекорд счастливчика Боба Бимона назвали в свое время "прыжком в ХХI век", и он действительно продержался 24 года. Но, если вникнуть, от него, по сути дела, остались только сухие цифры, потому что сам спортсмен больше никогда и никак о себе не заявлял. Для Виктора Санеева мексиканская Олимпиада стала лишь началом пути. Тернистого, сложного, но успешного и счастливого.А несправедливость под закат карьеры на Играх в Москве даже придала большую убедительность и привлекательность к его спортивной и человеческой судьбе. Судьбе человека, который, не исключено, сам того не сознавая, опережал поступь времени. Не только в спорте! В удивительной толерантности и демократизме, верности нравственным принципам, в удивительном патриотизме, лишенном столько характерной сегодня для некоторых показной национальной окраски.Родился в Сухуми в Абхазии. По происхождению русский. Тренировался у армянина Акопа Керселяна. Жил и работал в многонациональном Тбилиси. Сколько раз ему предлагали сменить, как теперь говорят, спортивное гражданство. Времена были такие, что почти не сомневаюсь – ни советские судьи не оспорили бы его четвертое олимпийское золото, ни чести зажечь олимпийский огонь на Играх в Москве в последний момент его бы не лишили… Однако Виктор Санеев всю свою спортивную карьеру верно и преданно защищал цвета Грузии.Завершив ее, в трудные для всех нас 90-е годы, он от безысходности перебрался в Австралию. Не уверен, что в этом есть вина страны, которой он достойно служил все свои лучшие годы. Тогда у большинства граждан Грузии, по сути дела, не было выбора. Но, тем не менее, это не отменяет еще одной – последней несправедливости, которую я осознал, когда пришло печальное сообщение о том, что легендарный, без преувеличения можно сказать, великий спортсмен скончался на 77-м году жизни.Он ушел из этого мира за тысячи километров от Родины, где родился, вырос, и с именем которой вошел в большой спорт, покорив его. Ушел вдали от друзей и близких, верных своих почитателей, которые продолжают о нем помнить и для которых он всегда был – не только в спорте – примером высокой порядочности, искренности и благородства.Если быть до конца откровенным, меня мучает вопрос: неужели могила Виктора Санеева, как и некоторых других выдающихся сынов многонациональной Грузии, будет находиться вдалеке от родной земли?! От мест, где находится их истинный дом, где их знают, ценят и будут почитать всегда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия