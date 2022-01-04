https://sputnik-georgia.ru/20220104/patriarkhu-gruzii-ispolnilos-89-let-263373454.html

Патриарху Грузии исполнилось 89 лет

Патриарху Грузии исполнилось 89 лет

Одним из первых Илию Второго поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Первые лица Грузии поздравили Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения – 4 января предводителю грузинской православной церкви исполнилось 89 лет.Одним из первых Илию Второго поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и пожелал Его Святейшеству долголетия, здоровья и бодрости во благо Грузии и ее народа.Полная любовью к Богу и родине Илии Второго, а также его нравственность являются образцовыми, отметил глава грузинского правительства."Именно поэтому его уважают не только православные, но и каждый гражданин нашей страны, а также международное сообщество", – говорится в поздравлении.От имени парламента Грузии с днем рождения Патриарха поздравил и глава законодательного органа Шалва Папуашвили. Он отметил, что Патриарха сегодня поздравляют более 3 000 духовных лиц, около 2 000 церквей и сотни тысяч прихожан."Эта преумноженная благодать и любовь народа является самым наглядным подтверждением его заслуг перед страной и церковью. Желаю нашему Патриарху бодрости и долголетия! Пусть Его теплота и молитвы еще долго будут укреплять нас и нашу родину!" – пишет Папуашвли на своей странице в соцсети.Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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