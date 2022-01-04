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https://sputnik-georgia.ru/20220104/printsessa-evgeniya-pokazala-redkoe-foto-svoego-perventsa-avgusta---263363904.html
Принцесса Евгения показала редкое фото своего первенца Августа
Принцесса Евгения показала редкое фото своего первенца Августа
Прошедший 2021 год выдался очень насыщенным для одной из внучек королевы Британии. Это подтверждает новый снимок в ее соцсетях. 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T12:11+0400
2022-01-04T12:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Британская принцесса Евгения показала редкое фото своего первенца – маленький Август поразил всех поклонников внучки Елизаветы II. Внучка Елизаветы II ждет ребенка и хочет назвать его в честь COVID-19&gt;&gt;В честь Рождества и Нового года Евгения решила вспомнить самые яркие моменты прошлых 12 месяцев. Для этого она вышла на связь с подписчиками в Инстаграм и поделилась трогательной записью. Евгения показала целую коллекцию редких семейных снимков – на одном из них поклонники увидели ее маленького сына Августа. В эксклюзивную подборку попали не только фото сына Евгении, но и селфи с ее супругом Джеком, а также снимки с крещения малыша и его троюродного кузена Лукаса в Виндзоре. На мероприятии присутствовала и королева Британии, даже несмотря на ухудшение самочувствия и запреты своих врачей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Принцесса Евгения показала редкое фото своего первенца Августа

12:11 04.01.2022
© photo: Sputnik / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Алекс Макнотон
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Прошедший 2021 год выдался очень насыщенным для одной из внучек королевы Британии. Это подтверждает новый снимок в ее соцсетях.
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Британская принцесса Евгения показала редкое фото своего первенца – маленький Август поразил всех поклонников внучки Елизаветы II.
Внучка Елизаветы II ждет ребенка и хочет назвать его в честь COVID-19>>
В честь Рождества и Нового года Евгения решила вспомнить самые яркие моменты прошлых 12 месяцев. Для этого она вышла на связь с подписчиками в Инстаграм и поделилась трогательной записью. Евгения показала целую коллекцию редких семейных снимков – на одном из них поклонники увидели ее маленького сына Августа.

"С Новым годом всех. До свидания 2021. Год, подаривший мне сына, год, в котором наша семья росла и приветствовала новых детей, а также год, который забрал наших любимых. Мы будем всегда помнить их", – подписала серию принцесса.

В эксклюзивную подборку попали не только фото сына Евгении, но и селфи с ее супругом Джеком, а также снимки с крещения малыша и его троюродного кузена Лукаса в Виндзоре. На мероприятии присутствовала и королева Британии, даже несмотря на ухудшение самочувствия и запреты своих врачей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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