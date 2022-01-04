https://sputnik-georgia.ru/20220104/snegopad-sozdal-problemy-v-vysokogornoy-adzharii-263368461.html

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

Очистка дорог от снежного покрова ведется в непрерывном режиме 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение автотранспорта в большинстве сел высокогорной Аджарии ограничено из-за сильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Аджарии.В ведомстве отмечают, что очистка дорог от снежного покрова в районе Хуло, Шуахеви и Кеда продолжается в непрерывном режиме.А очистительные работы на основных направлениях, связывающих административные единицы, завершены. Остальные дороги будут поэтапно расчищены.Интенсивные работы ведутся и на дорогах местного значения, связывающих села.Кроме того, в районе Кеда на нескольких направлениях проводится очистка мест схода оползня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, аджария, грузинские дороги, машины и их водители, погода