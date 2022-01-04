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Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
Очистка дорог от снежного покрова ведется в непрерывном режиме 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение автотранспорта в большинстве сел высокогорной Аджарии ограничено из-за сильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Аджарии.В ведомстве отмечают, что очистка дорог от снежного покрова в районе Хуло, Шуахеви и Кеда продолжается в непрерывном режиме.А очистительные работы на основных направлениях, связывающих административные единицы, завершены. Остальные дороги будут поэтапно расчищены.Интенсивные работы ведутся и на дорогах местного значения, связывающих села.Кроме того, в районе Кеда на нескольких направлениях проводится очистка мест схода оползня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, грузинские дороги, машины и их водители, погода

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

14:34 04.01.2022
© photo: Sputnik / StringerСильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район
Сильный снегопад в высокогорной Аджарии, Хулойский район - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Очистка дорог от снежного покрова ведется в непрерывном режиме
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение автотранспорта в большинстве сел высокогорной Аджарии ограничено из-за сильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Аджарии.
В ведомстве отмечают, что очистка дорог от снежного покрова в районе Хуло, Шуахеви и Кеда продолжается в непрерывном режиме.
А очистительные работы на основных направлениях, связывающих административные единицы, завершены. Остальные дороги будут поэтапно расчищены.
Интенсивные работы ведутся и на дорогах местного значения, связывающих села.
Кроме того, в районе Кеда на нескольких направлениях проводится очистка мест схода оползня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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