https://sputnik-georgia.ru/20220104/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-263375846.html
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Специалисты работают над устранением проблемы, подача газа будет восстановлена в ближайшие часы 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T18:37+0400
2022-01-04T18:37+0400
2022-01-04T18:49+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252545766_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_403f2800398fa41c5bd7c5426ce528fb.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Подача газа 7 500 потребителям в Тбилиси прекращена из-за повреждения газопровода в одном из районов столицы, говорится в сообщении энергораспределительной компании Tbilisi Energy.В частности, будет прекращена подача газа в жилой комплекс "Лиси По", на улицах Сабурталинского района – улица Земо Ведзиси, проспект Ал. Казбеги. Также газ будет отсутствовать на проспекте Важа-Пшавела, проспекте Пекина, улице Симона Канделаки.Также в окрестностях Лиси – Центре управления общественной безопасностью 112 и других объектах.Подача газа будет полностью восстановлена сегодня, 4 января, в 22:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252545766_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c90d15a9a9226c0f3f27db8720a1a3ee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, газ
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
18:37 04.01.2022 (обновлено: 18:49 04.01.2022)
Специалисты работают над устранением проблемы, подача газа будет восстановлена в ближайшие часы
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Подача газа 7 500 потребителям в Тбилиси прекращена из-за повреждения газопровода в одном из районов столицы, говорится в сообщении энергораспределительной компании Tbilisi Energy.
"Газопровод повредила строительная компания во время подземных работ, которые велись без нашего согласия в районе озера Лиси. Мы стараемся как можно быстрее решить проблему, которая возникла независимо от нас", – говорится в сообщении Tbilisi Energy.
В частности, будет прекращена подача газа в жилой комплекс "Лиси По", на улицах Сабурталинского района – улица Земо Ведзиси, проспект Ал. Казбеги. Также газ будет отсутствовать на проспекте Важа-Пшавела, проспекте Пекина, улице Симона Канделаки.
Также в окрестностях Лиси – Центре управления общественной безопасностью 112 и других объектах.
Подача газа будет полностью восстановлена сегодня, 4 января, в 22:00.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.