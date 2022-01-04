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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа
Специалисты работают над устранением проблемы, подача газа будет восстановлена в ближайшие часы 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T18:37+0400
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общество
новости
грузия
тбилиси
газ
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Подача газа 7 500 потребителям в Тбилиси прекращена из-за повреждения газопровода в одном из районов столицы, говорится в сообщении энергораспределительной компании Tbilisi Energy.В частности, будет прекращена подача газа в жилой комплекс "Лиси По", на улицах Сабурталинского района – улица Земо Ведзиси, проспект Ал. Казбеги. Также газ будет отсутствовать на проспекте Важа-Пшавела, проспекте Пекина, улице Симона Канделаки.Также в окрестностях Лиси – Центре управления общественной безопасностью 112 и других объектах.Подача газа будет полностью восстановлена ​​сегодня, 4 января, в 22:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа

18:37 04.01.2022 (обновлено: 18:49 04.01.2022)
© Pixabay / stevepbГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© Pixabay / stevepb
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Специалисты работают над устранением проблемы, подача газа будет восстановлена в ближайшие часы
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Подача газа 7 500 потребителям в Тбилиси прекращена из-за повреждения газопровода в одном из районов столицы, говорится в сообщении энергораспределительной компании Tbilisi Energy.

азопровод повредила строительная компания во время подземных работ, которые велись без нашего согласия в районе озера Лиси. Мы стараемся как можно быстрее решить проблему, которая возникла независимо от нас", – говорится в сообщении Tbilisi Energy.

В частности, будет прекращена подача газа в жилой комплекс "Лиси По", на улицах Сабурталинского района – улица Земо Ведзиси, проспект Ал. Казбеги. Также газ будет отсутствовать на проспекте Важа-Пшавела, проспекте Пекина, улице Симона Канделаки.
Также в окрестностях Лиси – Центре управления общественной безопасностью 112 и других объектах.
Подача газа будет полностью восстановлена ​​сегодня, 4 января, в 22:00.
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