https://sputnik-georgia.ru/20220104/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-263375846.html

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа

Специалисты работают над устранением проблемы, подача газа будет восстановлена в ближайшие часы 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T18:37+0400

2022-01-04T18:37+0400

2022-01-04T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Подача газа 7 500 потребителям в Тбилиси прекращена из-за повреждения газопровода в одном из районов столицы, говорится в сообщении энергораспределительной компании Tbilisi Energy.В частности, будет прекращена подача газа в жилой комплекс "Лиси По", на улицах Сабурталинского района – улица Земо Ведзиси, проспект Ал. Казбеги. Также газ будет отсутствовать на проспекте Важа-Пшавела, проспекте Пекина, улице Симона Канделаки.Также в окрестностях Лиси – Центре управления общественной безопасностью 112 и других объектах.Подача газа будет полностью восстановлена ​​сегодня, 4 января, в 22:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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общество, новости, грузия, тбилиси, газ