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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для грузовых машин
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для грузовых машин
Ограничения на одном из участков Военно-Грузинской дороги действуют из-за снега и сильного ветра 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для большегрузов, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ограничения на указанном участке были введены из-за снега и сильного ветра. Для остального транспорта движение свободно.По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, погода

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для грузовых машин

11:39 04.01.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeВоенно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Ограничения на одном из участков Военно-Грузинской дороги действуют из-за снега и сильного ветра
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для большегрузов, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Ограничения на указанном участке были введены из-за снега и сильного ветра. Для остального транспорта движение свободно.
По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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