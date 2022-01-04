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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
На Военно-Грузинской дороге действовали ограничения для машин с прицепом и полуприцепом 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T16:32+0400
2022-01-04T16:32+0400
2022-01-04T16:57+0400
общество
новости
грузия
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Центральная автомагистраль, ведущая к грузино-российской границе, открыта для всех видов транспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Накануне из-за снега и сильного ветра на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены ограничения для машин с прицепом и полуприцепом. Открыть дорогу полностью удалось в результате проведения интенсивных очистительных работ.По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.При этом машины с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью 30 и более мест будут проезжать тоннель в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
16:32 04.01.2022 (обновлено: 16:57 04.01.2022)
На Военно-Грузинской дороге действовали ограничения для машин с прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik.
Центральная автомагистраль, ведущая к грузино-российской границе, открыта для всех видов транспорта, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Накануне из-за снега и сильного ветра на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены ограничения для машин с прицепом и полуприцепом. Открыть дорогу полностью удалось в результате проведения интенсивных очистительных работ.
По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.
При этом машины с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью 30 и более мест будут проезжать тоннель в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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