https://sputnik-georgia.ru/20220104/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-zabolel-koronavirusom-263378943.html

Вице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом

Вице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом

Последний раз депутат был в законодательном органе 29 декабря 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T20:47+0400

2022-01-04T20:47+0400

2022-01-04T21:11+0400

новости

грузия

георгий вольский

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_1281ad7f7cc716e76b3e3da867fcc949.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заразился коронавирусом, сообщает телеканал Rustavi 2.Последний раз он был в законодательном органе 29 декабря, когда Шалва Папуашвили был избран спикером парламента.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 человек.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 955 человек, а с начала пандемии – 904 903. Скончались 14 009.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, георгий вольский, коронавирус covid-19