https://sputnik-georgia.ru/20220104/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-zabolel-koronavirusom-263378943.html
Вице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом
Вице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом
Последний раз депутат был в законодательном органе 29 декабря 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T20:47+0400
2022-01-04T20:47+0400
2022-01-04T21:11+0400
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грузия
георгий вольский
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заразился коронавирусом, сообщает телеканал Rustavi 2.Последний раз он был в законодательном органе 29 декабря, когда Шалва Папуашвили был избран спикером парламента.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 человек.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 955 человек, а с начала пандемии – 904 903. Скончались 14 009.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, георгий вольский, коронавирус covid-19
Вице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом
20:47 04.01.2022 (обновлено: 21:11 04.01.2022)
Последний раз депутат был в законодательном органе 29 декабря
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik.
Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заразился коронавирусом, сообщает телеканал Rustavi 2
.
Последний раз он был в законодательном органе 29 декабря, когда Шалва Папуашвили был избран спикером парламента.
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 67 человек.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 955 человек, а с начала пандемии – 904 903. Скончались 14 009.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.