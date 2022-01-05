Акции в Казахстане: задержали более 200 человек
09:15 05.01.2022 (обновлено: 10:16 05.01.2022)
По более 10 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Свыше 200 человек задержаны в Казахстане в результате незаконных акций, прошедших 4 января и в ночь на 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
"За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что полиция приняла предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. Органы внутренних дел принимают все меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения, отметили в МВД страны.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, которая 4 января сообщила, что намерена выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Но протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Казахстанский лидер решил ввести в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно, в частности, предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов.
Кроме того, как отмечается, ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, будут проводиться проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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