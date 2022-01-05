https://sputnik-georgia.ru/20220105/besporyadki-v-kazakhstane-stolknoveniya-zhiteley-s-politsiey-v-alma-ate---foto-263385504.html

Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото

Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото

Резко обострилась ситуация в первые дни нового года в Казахстане, где протесты против повышения цен на сжиженный газ охватили несколько городов. Смотрите в... 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T10:47+0400

2022-01-05T10:47+0400

2022-01-05T10:47+0400

фотоленты

казахстан

мультимедиа

акции протеста

беспорядки

уличные беспорядки

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В ходе уличных беспорядков в Алма-Ате полицией было задержано более 200 человек. Протестующие кидали в полицейских палки, камни, мусор. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Президент Казахстана заявил, что власть наведет порядок. Тем не менее, правительство страны ушло в отставку.

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фотоленты, казахстан, мультимедиа, акции протеста, беспорядки, уличные беспорядки, фото