Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото
Этой ночью в Алма-Ате было настоящее сражение между протестующими жителями и подразделениями полиции.
Этой ночью в Алма-Ате было настоящее сражение между протестующими жителями и подразделениями полиции.
Протестующие в ходе беспорядков подожгли несколько полицейских машин, кидали в силовиков камни, палки, мусор.
Протестующие в ходе беспорядков подожгли несколько полицейских машин, кидали в силовиков камни, палки, мусор.
Силовики в ответ применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.
Силовики в ответ применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.
В итоге подразделения правоохранительных органов вытеснили митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.
В итоге подразделения правоохранительных органов вытеснили митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.
Более 200 человек были задержаны полицией за участие в массовых беспорядках и сопротивление органам правопорядка.
Более 200 человек были задержаны полицией за участие в массовых беспорядках и сопротивление органам правопорядка.
Протесты жителей Казахстана были вызваны повышением цен на сжиженный газ и вначале охватили города Актау и Жанаозен. Затем протесты распространились еще на ряд городов, в том числе и на Алма-Аты.
Протесты жителей Казахстана были вызваны повышением цен на сжиженный газ и вначале охватили города Актау и Жанаозен. Затем протесты распространились еще на ряд городов, в том числе и на Алма-Аты.
Полиция задерживает митингующих и применяет силу. Но протесты, которые начались с наступлением нового года, не стихают, а лишь распространяются.
Полиция задерживает митингующих и применяет силу. Но протесты, которые начались с наступлением нового года, не стихают, а лишь распространяются.
Теперь в областях Казахстана, где начались протесты, а также в Алма-Ате, будет введено чрезвычайное положение.
Теперь в областях Казахстана, где начались протесты, а также в Алма-Ате, будет введено чрезвычайное положение.
В ответ на поджоги и сопротивление полиции власть проведет мероприятия по изъятию у населения оружия, также введен запрет на продажу алкоголя, будут проходить проверки документов, досмотры людей и частного транспорта.
В ответ на поджоги и сопротивление полиции власть проведет мероприятия по изъятию у населения оружия, также введен запрет на продажу алкоголя, будут проходить проверки документов, досмотры людей и частного транспорта.
Кроме того, въезд и выезд из столицы страны - Алма-Аты, будет ограничен. МВД Казахстана заявило, что будут приняты все меры для наведения порядка.
Кроме того, въезд и выезд из столицы страны - Алма-Аты, будет ограничен. МВД Казахстана заявило, что будут приняты все меры для наведения порядка.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января также отправил в отставку правительство страны, заявив, что на нем лежит ответственность за беспорядки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января также отправил в отставку правительство страны, заявив, что на нем лежит ответственность за беспорядки.
Глава Казахстана осудил призывы некоторых протестующих атаковать здания гражданских и военных ведомств. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Глава Казахстана осудил призывы некоторых протестующих атаковать здания гражданских и военных ведомств. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".