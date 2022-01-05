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Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото
Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото
Резко обострилась ситуация в первые дни нового года в Казахстане, где протесты против повышения цен на сжиженный газ охватили несколько городов. Смотрите в... 05.01.2022, Sputnik Грузия
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В ходе уличных беспорядков в Алма-Ате полицией было задержано более 200 человек. Протестующие кидали в полицейских палки, камни, мусор. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Президент Казахстана заявил, что власть наведет порядок. Тем не менее, правительство страны ушло в отставку.
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фотоленты, казахстан, мультимедиа, акции протеста, беспорядки, уличные беспорядки, фото

Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото

10:47 05.01.2022
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Резко обострилась ситуация в первые дни нового года в Казахстане, где протесты против повышения цен на сжиженный газ охватили несколько городов. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из столицы страны, где произошли столкновения протестующих с полицией
В ходе уличных беспорядков в Алма-Ате полицией было задержано более 200 человек. Протестующие кидали в полицейских палки, камни, мусор. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Президент Казахстана заявил, что власть наведет порядок. Тем не менее, правительство страны ушло в отставку.
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Этой ночью в Алма-Ате было настоящее сражение между протестующими жителями и подразделениями полиции.

Этой ночью в Алма-Ате было настоящее сражение между протестующими жителями и подразделениями полиции. - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Этой ночью в Алма-Ате было настоящее сражение между протестующими жителями и подразделениями полиции.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Протестующие в ходе беспорядков подожгли несколько полицейских машин, кидали в силовиков камни, палки, мусор.

Протестующие в ходе беспорядков подожгли несколько полицейских машин, кидали в силовиков камни, палки, мусор. - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Протестующие в ходе беспорядков подожгли несколько полицейских машин, кидали в силовиков камни, палки, мусор.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Силовики в ответ применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

Силовики в ответ применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Силовики в ответ применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В итоге подразделения правоохранительных органов вытеснили митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.

В итоге подразделения правоохранительных органов вытеснили митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства. - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В итоге подразделения правоохранительных органов вытеснили митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Более 200 человек были задержаны полицией за участие в массовых беспорядках и сопротивление органам правопорядка.

Более 200 человек были задержаны полицией за участие в массовых беспорядках и сопротивление органам правопорядка. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Более 200 человек были задержаны полицией за участие в массовых беспорядках и сопротивление органам правопорядка.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Протесты жителей Казахстана были вызваны повышением цен на сжиженный газ и вначале охватили города Актау и Жанаозен. Затем протесты распространились еще на ряд городов, в том числе и на Алма-Аты.

Протесты жителей Казахстана были вызваны повышением цен на сжиженный газ и вначале охватили города Актау и Жанаозен. Затем протесты распространились еще на ряд городов, в том числе и на Алма-Аты. - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Протесты жителей Казахстана были вызваны повышением цен на сжиженный газ и вначале охватили города Актау и Жанаозен. Затем протесты распространились еще на ряд городов, в том числе и на Алма-Аты.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Полиция задерживает митингующих и применяет силу. Но протесты, которые начались с наступлением нового года, не стихают, а лишь распространяются.

Полиция задерживает митингующих и применяет силу. Но протесты, которые начались с наступлением нового года, не стихают, а лишь распространяются. - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Полиция задерживает митингующих и применяет силу. Но протесты, которые начались с наступлением нового года, не стихают, а лишь распространяются.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Теперь в областях Казахстана, где начались протесты, а также в Алма-Ате, будет введено чрезвычайное положение.

Теперь в областях Казахстана, где начались протесты, а также в Алма-Ате, будет введено чрезвычайное положение. - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Теперь в областях Казахстана, где начались протесты, а также в Алма-Ате, будет введено чрезвычайное положение.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

В ответ на поджоги и сопротивление полиции власть проведет мероприятия по изъятию у населения оружия, также введен запрет на продажу алкоголя, будут проходить проверки документов, досмотры людей и частного транспорта.

В ответ на поджоги и сопротивление полиции власть проведет мероприятия по изъятию у населения оружия, также введен запрет на продажу алкоголя, будут проходить проверки документов, досмотры людей и частного транспорта. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

В ответ на поджоги и сопротивление полиции власть проведет мероприятия по изъятию у населения оружия, также введен запрет на продажу алкоголя, будут проходить проверки документов, досмотры людей и частного транспорта.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Кроме того, въезд и выезд из столицы страны - Алма-Аты, будет ограничен. МВД Казахстана заявило, что будут приняты все меры для наведения порядка.

Кроме того, въезд и выезд из столицы страны - Алма-Аты, будет ограничен. МВД Казахстана заявило, что будут приняты все меры для наведения порядка. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Кроме того, въезд и выезд из столицы страны - Алма-Аты, будет ограничен. МВД Казахстана заявило, что будут приняты все меры для наведения порядка.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января также отправил в отставку правительство страны, заявив, что на нем лежит ответственность за беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января также отправил в отставку правительство страны, заявив, что на нем лежит ответственность за беспорядки. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января также отправил в отставку правительство страны, заявив, что на нем лежит ответственность за беспорядки.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Глава Казахстана осудил призывы некоторых протестующих атаковать здания гражданских и военных ведомств. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Глава Казахстана осудил призывы некоторых протестующих атаковать здания гражданских и военных ведомств. По его словам, &quot;власть не падет&quot;, но стране &quot;нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог&quot;. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Глава Казахстана осудил призывы некоторых протестующих атаковать здания гражданских и военных ведомств. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

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