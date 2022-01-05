https://sputnik-georgia.ru/20220105/bolshe-chem-knigi-top-5-luchshikh-literaturnykh-novinok-ot-avtorov-iz-gruzii-v-2021-godu-263003085.html

Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году

Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году

Узнайте о лучших литературных новинках из Грузии! Ведь книги - это лучшие психотерапевты, антидепрессанты и глоток воздуха

2022-01-05T12:01+0400

2022-01-05T12:01+0400

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В ушедшем году году грузинские авторы показали завидную плодовитость в современной литературе. Sputnik Грузия рассказывает о самых успешных из них, произведения которых читатели полюбили с первой страницы."Дрозд дрозд ежевика" Тамты Мелашвили"Дрозд дрозд ежевика" Тамты Мелашвили - победитель главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". Главная героиня романа - одинокая женщина средних лет по имени Этеро. Она живет в маленьком городке и работает в собственном магазине. Ее монотонной, беспечной жизни, кажется, ничто не угрожает, пока внезапно одно событие не перевернет упорядоченную жизнь Этеро с ног на голову. И тогда женщина, потрясенная страхом смерти, принимает решение, на которое она не решалась долгое время, и пускается в неожиданное любовное приключение."В вихре ее мыслей, переживаний и эмоций постепенно раскрывается история нелегкой жизни главной героини, бытие провинциальных городов, казалось бы, неподвижных и неизменных, зайклейменный социальными или личными невзгодами быт, оказывающий разрушительное воздействие на людей; дилеммы, перед которыми внезапно оказывается Этеро и на которые читатель должен дать окончательный ответ", - говорится в рецензии "Саба"."Дрозд дрозд ежевика" - третий роман Тамты Мелашвили. Предыдущий - "Расчет" - был издан в 2010 году, а "Восток" - в 2015 году. "Расчет" переведен на немецкий, итальянский, русский, хорватский, македонский и албанский языки. Роман получил литературную премию Саба в 2011 году и Немецкую молодежную литературную премия (Deutscher Jugendliteraturpreis) в 2013 году."Кока" Михаила Гиголашвили"Кока" грузинского писателя Михаила Гиголашвили – авантюрный роман с криминальным дном и нежнейшей ностальгией, соблазнами и трагическими случайностями. Прошлой весной книга вошла в короткий список Всероссийской литературной премии "Национальный бестселлер - 2021".В книге поднимаются вопросы свободы, веры, нравов и смысла жизни. И все это на фоне пикантного авантюризма с привкусом Босха, с криминальной романтикой и нежно-трагическими улыбками фортуны."Это настоящий РОМАН. Филигранно выстроен сюжет, речевые характеристики героев не вызывают сомнений. Детальное описание и старого Тбилиси – притягательного, ароматного, наполненного счастьем, – и маргинального Амстердама, и "орднунг" немецкой клиники, и пятигорская тюрьма, куда герой, а вместе с ним и читатель, погружается, как в дантовский ад, – все живое, всему веришь", – говорит издатель Гиголашвили Елена Шубина.Гиголашвили – автор шести романов и сборника прозы. Среди них "Иудея", "Толмач", "Чертово колесо" (выбор читателей премии "Большая книга"), "Захват Московии" (шорт-лист премии НОС), "Тайный год", которая стала при призером первого места "Русской премии" в 2017 году. С 1991 года живет в Саарбюккене (Германия), преподает русский язык в Саарском университете."Новичок" Шоты Иаташвили"Новичок" - дебютный роман поэта и переводчика Шоты Иаташвили. Вот, что о нем говорит коллега автора, писатель Давид Картвелишвили."Это странный, вневременной и в то же время очень своевременный роман. Правда совсем не странный по форме и продолжающий лучшие традиции просветительских романов. "Новичок" - важный и художественно успешный образец жанра. Такие тексты обычно с момента рождения становятся классикой"- пишет Картвелишвили.Герой книги - 50-летний поэт по имени Николоз. В один прекрасный день мужчина, который всю жизнь занимался сочинением стихов, внезапно обнаруживает, что понятия не имеет, как устроен мир, во всех его микро- и макро ипостасях. Осознав это, Николоз начинает одновременно выяснять и интенсивно размышлять о разных закономерностях и явлениях планеты. И это коренным образом меняет не только образ мышления, но и его образ жизни. Сам Иаташвили называет свой роман "максималистским".Иаташвили — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор нескольких поэтических сборников и сборников рассказов. Лауреат премии "Саба" за лучший поэтический сборник года (2007) и международной премии фестиваля "Киевские Лавры" (2009). Стихи пишет на грузинском и русском языках. В 2020 году Иаташвили издал свой первый роман "Новичок"."Лучшее, чего у меня нет" Анастасии ХатиашвилиДебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили тоже "выстрелил" в 2021 году."Лучшее, чего у меня нет" – психологический триллер, написан на русском языке. Роман впервые был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года и в этом же месяце вошел в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. В мае книга вышла в свет и в Тбилиси. "Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии – Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика сочетается с грузинской мифологией, дружба – с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", – говорится в сообщении издательства "Калмосани", выпустившего роман. Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир"."Акум" Наны АбуладзеИ еще одна прекрасная и успешная дебютантка в современной грузинской литературе - Нана Абуладзе и ее роман "Акум", принесший ей звание лауреата премии "Саба" в категории "Дебют года"."Вы когда-нибудь задумывались о том, что бы произошло, если у человека вообще не было бы пола? Да, да, так: в вашем близком окружении рождается малыш, и он не девочка и не мальчик. Вы думали об этом? А вот в романе Наны Абуладзе происходит именно это", - говорится на сайте премии "Саба".В "Акуме" над этой задачей ломают головы грузинские и иностранные ученые. Но главная суть не в этом, а в тех проблемах, с которыми сталкиваются девять главных героев романа. Это проблемы, связанные с полом, гендером, сексуальностью, неосуществленными или осуществленными желаниями, с духовным поиском и со многими другими злободневными вопросами. Одним словом, очень актуально.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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