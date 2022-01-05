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Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов
Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов
Протесты в городах Казахстана связаны с резким повышением цены на сжиженный газ. Смотрите видео беспорядков, охвативших страну 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T11:34+0400
2022-01-05T11:34+0400
2022-01-05T12:06+0400
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Власти уже пошли на уступки и снизили цену до 50 тенге, как того требовали протестующие, но беспорядки не только не заканчиваются, но и набирают силу.Казахские СМИ сообщают, что во вторник, 4 января, протесты усилились. Митинги проходят уже не только Актау, где в воскресенье люди вышли на улицы, но и в столице страны Нур-Султане, Алма-Ате, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау и ряде других городов. Митингующие требуют понижения цены не только в Мангистауской, но и в других областях.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, казахстан, мультимедиа, акции протеста, видео, беспорядки, уличные беспорядки
Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов
11:34 05.01.2022 (обновлено: 12:06 05.01.2022)
Протесты в городах Казахстана связаны с резким повышением цены на сжиженный газ. Смотрите видео беспорядков, охвативших страну
Власти уже пошли на уступки и снизили цену до 50 тенге, как того требовали протестующие, но беспорядки не только не заканчиваются, но и набирают силу.
Казахские СМИ сообщают, что во вторник, 4 января, протесты усилились. Митинги проходят уже не только Актау, где в воскресенье люди вышли на улицы, но и в столице страны Нур-Султане, Алма-Ате, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау и ряде других городов. Митингующие требуют понижения цены не только в Мангистауской, но и в других областях.