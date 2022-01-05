https://sputnik-georgia.ru/20220105/buntuyuschiy-kazakhstan-video-drak-i-protestov-263388223.html

Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов

Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов

Протесты в городах Казахстана связаны с резким повышением цены на сжиженный газ. Смотрите видео беспорядков, охвативших страну 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T11:34+0400

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в мире

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беспорядки

уличные беспорядки

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Власти уже пошли на уступки и снизили цену до 50 тенге, как того требовали протестующие, но беспорядки не только не заканчиваются, но и набирают силу.Казахские СМИ сообщают, что во вторник, 4 января, протесты усилились. Митинги проходят уже не только Актау, где в воскресенье люди вышли на улицы, но и в столице страны Нур-Султане, Алма-Ате, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау и ряде других городов. Митингующие требуют понижения цены не только в Мангистауской, но и в других областях.

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в мире, видео, казахстан, мультимедиа, акции протеста, видео, беспорядки, уличные беспорядки