https://sputnik-georgia.ru/20220105/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-436-263385334.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 436

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 436

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 1 805 человек 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T11:01+0400

2022-01-05T11:01+0400

2022-01-05T11:25+0400

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/03/263350491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8277b05c627961e93d482eb5a7b7ac2.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 436. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 945 609 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 805 человек, а с начала пандемии – 906 708. Скончался 14 041.За сутки сделано 40 377 тестов, в том числе 23 696 на антиген и 16 681 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,51%, за последние 14 дней – 5,87%, за последние семь дней – 6,84%.В стране всего привиты против коронавируса - 2 528 030 человек, за сутки сделали прививку - 7 191.В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 4 353, в карантинных отелях - 921.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19