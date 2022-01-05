Что было сделано в Тбилиси в 2021 году
09:01 05.01.2022 (обновлено: 09:26 05.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси в пасмурную погоду - памятник Вахтангу Горгасали
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Рассказываем о самых главных и масштабных проектах городских властей Тбилиси в 2021 году
За прошлый 2021 год мэрия Тбилиси успела реализовать несколько важных и масштабных проектов. Озеленение, обустройство новых парков, обновление общественного транспорта – это не полный список тех сфер, на которых столичные власти сфокусировали свое внимание и в каком направлении упорно работали.
Итак, что успели сделать в Тбилиси в ушедшем году – расскажет Sputnik Грузия.
Парк "Деда эна" и 9 Марта
В июне торжественно открылись обновленные парки "Деда эна" и имени 9 Марта. В обоих парках провели масштабные работы по озеленению и заменили инвентарь. Приведены в порядок как подземные, так и надземные коммуникации.
В парке "Деда эна" обустроены скейтпарк, пространство для тренировок, фонтан и детская площадка. А для художников и торговцев продукцией ручной работы обустроены специальные пространства для торговли.
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и новогодняя деревня в парке Деда Эна
Новогодние украшения и новогодняя деревня в парке Деда Эна
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме того, построен пешеходный тоннель, который связал парки "Деда эна" и 9 Марта между собой. В рамках проекта полностью отреставрировали Сухой мост и мост Саарбрюккена. На мостах смонтировали художественное освещение.
Парки и мосты были восстановлены в рамках проекта "Новый Тифлис", и его стоимость составила до 27 миллионов лари (около 9 миллионов долларов).
Площадь Гудиашвили
В октябре завершилась реставрация одной из старейших площадей, расположенных в исторической части Тбилиси, – площади Ладо Гудиашвили.
В рамках проекта были отреставрированы не только дома на площади, но и на прилегающих улицах – всего 26 исторических памятников, в которых проживает около 200 семей.
Отреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси
Преобразилась и сама площадь, которая носит имя известного грузинского художника Ладо Гудиашвили. Однако архитекторы смогли сохранить исторический облик и колорит этого излюбленного для тбилисцев места.
Проект обошелся столичной мэрии в 100 миллионов лари (около 320 миллионов долларов).
Парк Ваке
С начала февраля 2021 года парк Ваке, который является памятником культурного наследия, полностью закрылся на полномасштабный ремонт. Уже в октябре был завершен первый этап работ.
В парке Ваке в первозданном виде воссоздан исторический фонтан, восстановлена растительность – высажено 5 673 кустарника и 1 338 деревьев разных пород.
© Sputnik / Viktor KaminskyВесна в столице Грузии. Парк Ваке. Женщина едет на велосипеде - за ней бежит собака
Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Женщина едет на велосипеде - за ней бежит собака
В парке обновили пешеходные и велосипедные дорожки, оборудованы детские площадки, амфитеатр, место для пикника, фонтаны с питьевой водой и игровая площадка для животных.
Всего на восстановление парка Ваке потрачено 17,6 миллиона лари (5,8 млн долларов), а на озеленение – 3,5 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов).
Парк Маршала Геловани
В сентябре столичная мэрия завершила восстановление еще одного парка в районе Ваке – парка имени Маршала Геловани.
Обновленный парк Маршала Геловани в Ваке
Работы охватили территорию площадью шесть тысяч квадратных метров. В рамках проекта обустроены детская площадка и пешеходная дорожка, заменены пандусы, установлен специальный садовый инвентарь.
Кроме того, отремонтировали старый фонтан. Увеличилась площадь озеленения. Стоимость проекта составила 800 тысяч лари (266 тысяч долларов).
Рижский парк и бульвар
В сентябре завершилась восстановление Рижского парка в районе Самгори. Частично обновили и прилегающий к парку километровый бульвар. Общая площадь рекреационного пространства составляет 5 гектаров.
В парке обустроены детские и спортивные площадки, пешеходные тропинки, посажены 728 деревьев и 486 кустарников. А в центральной части парки близ медиатеки обустроен музыкальный фонтан.
Стоимость работ составила 5,1 миллиона лари (более 1,7 миллиона долларов). Однако в планах мэрии – восстановление оставшейся части бульвара площадью в два гектара в 2022 году. Предположительная стоимость проекта составит 3 миллиона лари (около 1 миллиона долларов).
Базар на Орбелиани
Современный аграрный рынок и огромный фудкорт открылся на площади Орбелиани в центре Тбилиси в начале декабря.
"Базар на Орбелиани" расположен в историческом здании – на этом месте в первой половине 20-го века работал колхозный рынок.
Обновленный "Базар на Орбелиани"
Современный рынок занимает три этажа и площадь в 10 тысяч квадратных метров.
На первом этаже "Базара на Орбелиани" разместились около ста торговых точек, на втором – объекты питания, а на третьем – устроена терраса с видом на город.
Тбилисский метрополитен
Мэрия Тбилиси начала капитальный ремонт на одной из открытых станций метрополитена "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Ремонтные работы завершатся летом 2022 года.
В планах мэрии ремонт по меньшей мере десяти станций метро – на станции метро Гурамишвили, Вокзальная площадь, Сараджишвили, Марджанишвили, Площадь свободы, 300 арагвинцев, Руставели, Исани, Церетели и Надзаладеви. Предварительный бюджет – 45 миллионов евро.
Ремонт и реабилитация станции метро "Гоциридзе"
Столичные власти утверждают, что в ближайших планах – полное обновление тбилисского метрополитена. Только за год обновили и модернизировали 20 вагонов.
В течение последующих трех лет планируется закупка 11 новых поездов – всего речь идет о 44 вагонах на сумму 49,2 миллиона евро. Первые восемь вагонов будут предоставлены в течение 2022 года.
Автобусы и микроавтобусы
Параллельно столичная мэрия продолжает обновление автопарка. В 2021 году для Тбилиси приобрели 180 единиц 8-метровых автобусов марки ISUZU. Из них 165 уже курсируют по улицам города. Остальные 15 автобусов будут завезены поэтапно.
В будущем году мэрия планирует приобрести 200 единиц 18-метровых автобусов. Для этой категории транспорта будут специально выделены конкретные линии.
Практически полностью обновлен парк микроавтобусов. Мэрия уже завезла 1 000 маршруток синего цвета, вместо устаревших и амортизированных желтых. Из них 450 уже обслуживают жителей столицы. А в остальных устанавливаются аппараты для оплаты стоимости проезда. После чего они поэтапно начнут курсировать по улицам столицы.
Параллельно обновлению транспорта в столице ведется обустройство соответствующей дорожной инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного передвижения общественного транспорта.
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