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Что нельзя делать в Рождественский Сочельник: обычаи праздника

Что нельзя делать в Рождественский Сочельник: обычаи праздника

Православные празднуют Рождество Христово 7 января - канун великого праздника называют Рождественский сочельник 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T12:59+0400

2022-01-05T12:59+0400

2022-01-05T12:59+0400

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Рождественский сочельник связан с множеством обычаев и традиций, которым следуют люди издавна.Какие обычаи связаны с Рождественским Сочельником, а также что можно и нельзя делать в праздник, читайте в материале Sputnik Грузия.Что можно и нельзя делатьНа Руси Сочельник называли Коляды — в этот день, по старинному обычаю, молодые наряжались в костюмы животных и ходили по домам с пением "колядок" — рождественских гимнов, поздравляя жителей деревни. Хозяева домов, чтобы привлечь удачу в новом году, в свою очередь, обязаны были дать колядующим сладости.Делать работу по дому в Рождественский Сочельник нельзя, поэтому хозяйки проводят уборку или до 6 января, или в праздник с утра - по приметам, это может навлечь неприятности на дом.В Рождественский Сочельник мужчины не охотились и не резали скотину, так как использовать в этот день режущие и колющие предметы было нельзя, чтобы не накликать беду.По обычаю, в канун Рождества нельзя шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может навлечь на дом неприятности.Пост в Сочельник более строгий, чем в другие дни последней недели Рождественского поста - есть нельзя до появления на небе первой звезды. Это последний день Рождественского поста, поэтому устраивать веселые застолья и напиваться нельзя.В Рождественский Сочельник нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия.В Сочельник, ближе к рождественской ночи, по обычаю зажигают свечи и камин. Люди верили, что огонь способен привлечь в дом остальные силы природы и наполнить его положительной энергией.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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общество, религия , справки , новости, рождество, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников