https://sputnik-georgia.ru/20220105/emma-uotson-khotela-otkazatsya-ot-semok-v-garri-pottere---podrobnosti-263389030.html

Эмма Уотсон хотела отказаться от съемок в "Гарри Поттере" - подробности

Эмма Уотсон хотела отказаться от съемок в "Гарри Поттере" - подробности

Звезда фильмов о мальчике-волшебнике взволновала всех поклонников: никто не представляет другую Гермиону на экранах

2022-01-05T11:47+0400

2022-01-05T11:47+0400

2022-01-05T11:47+0400

фильмы о гарри поттере

зарубежные звезды

эмма уотсон

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Британская актриса Эмма Уотсон шокировала поклонников: звезда призналась, что хотела отказаться от съемок в "Гарри Поттере". Первого января фанатов "Гарри Поттера" ждал большой сюрприз: в честь 20-летия первого фильма, создатели выпустили специальный выпуск саги. Документальная лента собрала вместе легендарное трио: Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Грина. Но теперь все узнали, что кое-кто из них едва ли не "уволился". Эмма Стоун призналась, что хотела покинуть команду еще перед съемками пятой части фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса". Актриса отметила, что это было связано с большим стрессом и популярностью. Напомним, что фильм вышел в 2007-м году и собрал практически миллиард долларов в прокате. "Слава достигла такого размаха, что я почувствовала себя одинокой. Мне было страшно. Я не знаю, чувствовали ли вы, что наступил тот самый переломный момент, когда думали, что это навсегда", - рассказала звезда коллегам. К счастью, Уотсон передумала уходить из-за фанатов, которые искренне поддерживали и любили ее.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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фильмы о гарри поттере, зарубежные звезды, эмма уотсон