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https://sputnik-georgia.ru/20220105/glavnoe-o-covid-na-5-yanvarya-v-gruzii-za-sutki-zarazhennykh-vdvoe-bolshe-chem-vyzdorovevshikh-263389584.html
Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших
Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших
Самой опасной в плане ковид-заражения точкой в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети
2022-01-05T14:26+0400
2022-01-05T14:26+0400
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грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Грузинские медики из 3 436 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 676 фактов, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний Грузии (NCDC).Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 436 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1 805 пациентов, скончались 32. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 945 609 случаев заболевания коронавирусом, 14 041 стал жертвой COVID-19, вылечились – 906 708.В стране за последние сутки сделано 40 377 тестов на коронавирус: 23 696 – на антиген и 16 681 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 8,51%, за две недели – 5,87%, за семь дней – 6,84%.В клиниках проходят лечение 4 353 человек, в ковид-гостиницах остается 921 гражданин.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших

14:26 05.01.2022
© AP Photo / Anupam NathПандемия коронавируса - тесты на ковид
Пандемия коронавируса - тесты на ковид - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Anupam Nath
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Самой опасной в плане ковид-заражения точкой в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Грузинские медики из 3 436 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 676 фактов, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний Грузии (NCDC).
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Аджария – 360
Имерети – 407
Шида Картли – 205
Самегрело - Земо Сванети – 164
Квемо Картли – 190
Кахети – 185
Гурия – 123
Мцхета-Мтианети – 67
Самцхе-Джавахети – 51
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 436 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1 805 пациентов, скончались 32. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 945 609 случаев заболевания коронавирусом, 14 041 стал жертвой COVID-19, вылечились – 906 708.
В стране за последние сутки сделано 40 377 тестов на коронавирус: 23 696 – на антиген и 16 681 – ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 8,51%, за две недели – 5,87%, за семь дней – 6,84%.
В клиниках проходят лечение 4 353 человек, в ковид-гостиницах остается 921 гражданин.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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