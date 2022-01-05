https://sputnik-georgia.ru/20220105/glavnoe-o-covid-na-5-yanvarya-v-gruzii-za-sutki-zarazhennykh-vdvoe-bolshe-chem-vyzdorovevshikh-263389584.html

Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших

Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших

Самой опасной в плане ковид-заражения точкой в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети

2022-01-05T14:26+0400

2022-01-05T14:26+0400

2022-01-05T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Грузинские медики из 3 436 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 676 фактов, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний Грузии (NCDC).Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 436 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1 805 пациентов, скончались 32. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 945 609 случаев заболевания коронавирусом, 14 041 стал жертвой COVID-19, вылечились – 906 708.В стране за последние сутки сделано 40 377 тестов на коронавирус: 23 696 – на антиген и 16 681 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 8,51%, за две недели – 5,87%, за семь дней – 6,84%.В клиниках проходят лечение 4 353 человек, в ковид-гостиницах остается 921 гражданин.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19