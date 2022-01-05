https://sputnik-georgia.ru/20220105/goroskop-na-segodnya-6-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263377630.html

Гороскоп на сегодня 6 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 6 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 6 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T10:17+0400

2022-01-05T10:17+0400

2022-01-05T10:17+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 6 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овны 6 января получат шанс улучшить материальное положение и заложить фундамент для обеспеченного будущего. Гороскоп знаку зодиака рекомендует быть готовым на работе к большим нагрузкам и не стесняться передавать часть своих обязанностей, если появится такая возможность. Овнам больше внимания следует уделять тем, кто им дорог. Одиноких ждут сегодня романтические, но непродолжительные знакомства.Успехи Тельцов в коммерческой области будут зависеть 6 января от их умения правильно использовать деловые связи и договориться. Удачно сегодня для планирования и начала новых дел - знаку зодиака гороскоп рекомендует рационально использовать жизненные силы, чтобы не почувствовать их недостаток. Тельцам нужно быть терпимее и не искать во всех и всем недостатки. Одиноких ждет сегодня романтическая встреча.У Близнецов 6 января серьезных изменений в карьере или в финансовом положении не ожидается. Знаку зодиака гороскоп не советует сегодня посещать многолюдные места, особенно рынки и супермаркеты, чтобы не стать жертвой карманника. На личном фронте все благополучно - отношения Близнецов с близкими будут безупречными. Одиноких ждет интересная встреча.Раков 6 января ждет противоречивый день – им придется сегодня выслушивать необоснованные претензии начальства. Знак зодиака сможет сегодня выйти из затруднительного положения и получить незапланированную прибыль. Тяжелый труд сегодня может навредить организму Раков - гороскоп рекомендует знаку зодиака, отложив дела, хорошенько отдохнуть и уделить больше внимания любимому человеку.Львы 6 января смогут укрепить на работе позиции и решить накопившиеся дела. Знаку зодиака придется искать сегодня разумный баланс между возможным и желаемым - потратить имеющиеся средства на то, что хочется, или на то, что нужно. Гороскоп советует Львам не осуществлять сегодня коммерческие операции, ибо они будут убыточными. Одиноким, чтобы разобраться в собственных чувствах, нужно уединиться.Девам 6 января придется кардинально изменить свои планы – недоразумения на работе сегодня могут возникнуть из-за финансовых проблем и искажения фактов. Знак зодиака сможет извлечь полезный опыт из прошлых ошибок и укрепить семейные связи, но им следует успокоить нервы. По гороскопу, одиноких Дев ждет романтическая встреча, которая может перерасти в серьезные отношения.Весам 6 января предстоит сложный день, связанный с финансовыми потерями и неудачами в личной жизни. Знак зодиака ожидает достаточно активный и насыщенный день - большую часть времени они проведут на работе. Семейные Весы будут наслаждаться домашним уютом – отношения с партнером превосходные. Проблем со здоровьем нет, но лучше правильно питаться и отказаться от алкоголя.Скорпионов 6 января ждут перемены и преобразования – они познакомится сегодня с новыми людьми, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице. Возможно повышение зарплаты или неожиданная прибыль. Гороскоп рекомендует семейным сдержать эмоции, чтобы не доводить до конфликта, а одиноким - обещает встречу с любимым человеком. Благоприятно сегодня для перемен.Стрельцы 6 января смогут включиться в новые долгосрочные проекты и привлечь единомышленников к их реализации. Знаку зодиака жизненную энергию нужно использовать рационально и не тратить силы в пустых разговорах. В то же время гороскоп советует сдерживать сегодня эмоции - и не допускать срывов в отношениях с коллегами. Возможно обострение отношений в семье, но Стрельцы смогут решить все вопросы.По гороскопу, Козерогам 6 января нужно переосмыслить свои жизненные ценности и подумать о смене работы. Но пока этот судьбоносный момент не настал, звезды советуют им навести порядок в рабочих документах, чтобы не получить нагоняй при очередной проверке. По гороскопу, знаку зодиака не следует брать на себя дополнительных обязательств. Благоприятно и для поиска второй половинки.Водолеям 6 января нужно быть осторожными в денежных вопросах – рядом с ними может оказаться недобросовестный человек, склонный к обману и подлости. Знаку зодиака нужно сегодня уделить внимание даже незначительным мелочам. А при общении с незнакомыми людьми следует соблюдать осторожность. Отношения семейных с партнером будут испытаны на прочность. Для одиноких наступило время перемен.Рыбам 6 января следует проявить больше усердия и фантазии для достижения поставленных целей. От финансовых вложений знак зодиака получит сегодня высокие дивиденды. Рыбам гороскоп советуют не полагаться на удачу и проявить осторожность в отношениях с людьми, от которых они зависит. Семейным нужно вырваться из круговорота серых будней и сменить обстановку. А одинокие встретят свою судьбу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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