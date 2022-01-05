https://sputnik-georgia.ru/20220105/kak-bystro-priyti-v-formu-posle-novogodnikh-zastoliy-otvet-dietologa-263402371.html

Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога

Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога

Каких правил нужно придерживаться для восстановления организма после новогодних застолий, рассказала специалист 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Неправильно устраивать разгрузочные дни на воде или гречке и морить себя голодом после новогодних праздников, считает диетолог Татьяна Дик."Это будет таким же стрессом, как и переедание", — сказала специалист в беседе с РИА Новости.Диетолог утверждает, что после праздничного застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, а также не налегать на копченые и соленые продукты. Кроме того, желательно принимать в пищу содержащие клетчатку овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения и помогают утилизировать "тяжелую" пищу. "Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — считает специалист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, новый год, диета