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Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога
Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога
Каких правил нужно придерживаться для восстановления организма после новогодних застолий, рассказала специалист 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T21:21+0400
2022-01-05T21:21+0400
2022-01-05T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Неправильно устраивать разгрузочные дни на воде или гречке и морить себя голодом после новогодних праздников, считает диетолог Татьяна Дик."Это будет таким же стрессом, как и переедание", — сказала специалист в беседе с РИА Новости.Диетолог утверждает, что после праздничного застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, а также не налегать на копченые и соленые продукты. Кроме того, желательно принимать в пищу содержащие клетчатку овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения и помогают утилизировать "тяжелую" пищу. "Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — считает специалист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, новый год, диета
Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога
Каких правил нужно придерживаться для восстановления организма после новогодних застолий, рассказала специалист
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Неправильно устраивать разгрузочные дни на воде или гречке и морить себя голодом после новогодних праздников, считает диетолог Татьяна Дик.
"Это будет таким же стрессом, как и переедание", — сказала специалист в беседе с РИА Новости
.
При этом эксперт не советует сразу после праздников вставать на весы. В любом случае будет плюс, поскольку "ночная" еда просто находится в процессе переваривания. Также возможен отек от непривычных продуктов и напитков, который сойдет через пару дней", — говорит Дик.
Диетолог утверждает, что после праздничного застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, а также не налегать на копченые и соленые продукты.
Кроме того, желательно принимать в пищу содержащие клетчатку овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения и помогают утилизировать "тяжелую" пищу. "Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — считает специалист.
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