https://sputnik-georgia.ru/20220105/kalendar-prazdnikov-i-vykhodnykh-v-gruzii-v-2022-godu-263338728.html
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2022 году 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T20:00+0400
2022-01-05T20:00+0400
2022-01-05T20:00+0400
общество
новости
грузия
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263338671_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cda5d90327a17553a6f8ef1736844bea.jpg
По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2022 году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 22 по 25 апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263338671_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_8f784eadc4b976aa898986308c2a0778.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, инфографика, инфографика
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2022 году
По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2022 году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.
В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 22 по 25 апреля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.