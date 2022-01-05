Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220105/kalendar-prazdnikov-i-vykhodnykh-v-gruzii-v-2022-godu-263338728.html
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2022 году 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T20:00+0400
2022-01-05T20:00+0400
общество
новости
грузия
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263338671_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cda5d90327a17553a6f8ef1736844bea.jpg
По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2022 году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 22 по 25 апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263338671_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_8f784eadc4b976aa898986308c2a0778.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, инфографика, инфографика

Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году

20:00 05.01.2022
Подписаться на
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2022 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году - Sputnik Грузия
По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2022 году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.
В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 22 по 25 апреля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:26Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
21:21Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога
21:02В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
20:27Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
20:20Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним
20:00Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
19:59Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане
19:19Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году
18:36Новые проездные в Тбилиси: когда жители столицы смогут их приобрести?
18:03Президент заявил о первых жертвах в ходе митингов в Казахстане
18:01"Омикрон" в Грузии: число зараженных новым штаммом коронавируса растет
17:27Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года
16:27В Казахстане отключился интернет, беспорядки продолжаются
16:20Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
15:50Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?
15:15Цискаридзе: хочется забыть все это безобразие и наслаждаться жизнью
15:11Стоит ли ждать прорыва в отношениях Грузии и России в 2022 году? Мнение экспертов
14:26Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших
14:05Горящие здания и стрельба - беспорядки в Алма-Ате продолжаются
13:45В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе