https://sputnik-georgia.ru/20220105/kogda-stanut-dostupny-nazalnaya-i-detskaya-vaktsiny-ot-koronavirusa--263390577.html
Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?
Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?
Российские ученые намерены провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса
2022-01-05T15:50+0400
2022-01-05T15:50+0400
2022-01-05T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса должна стать доступной в 2022 году, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в Москве."В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной", — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.Между тем врач отметил, что НИЦЭМ намерен провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.Российский Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.Коронавирусом в мире инфицировано уже более 295 млн людей, жертвами инфекции стали 5,46 млн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, в мире, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19
Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?
Российские ученые намерены провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса должна стать доступной в 2022 году, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в Москве.
"В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной", — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости
.
Между тем врач отметил, что НИЦЭМ намерен провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.
"Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно, — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно", — пояснил собеседник агентства.
Российский Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
Коронавирусом в мире инфицировано уже более 295 млн людей, жертвами инфекции стали 5,46 млн.
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