https://sputnik-georgia.ru/20220105/kogda-stanut-dostupny-nazalnaya-i-detskaya-vaktsiny-ot-koronavirusa--263390577.html

Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?

Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?

Российские ученые намерены провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса

2022-01-05T15:50+0400

2022-01-05T15:50+0400

2022-01-05T15:50+0400

общество

россия

новости

в мире

вакцинация от коронавируса

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0d/260511182_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9577d08f0710e4d8a4d215c53a1bc7a5.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса должна стать доступной в 2022 году, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в Москве."В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной", — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.Между тем врач отметил, что НИЦЭМ намерен провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.Российский Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.Коронавирусом в мире инфицировано уже более 295 млн людей, жертвами инфекции стали 5,46 млн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, в мире, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19