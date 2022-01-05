https://sputnik-georgia.ru/20220105/nepogoda-v-gruzii-na-dorogakh-vvedeny-ogranicheniya-dlya-transporta-263387020.html
Непогода в Грузии: на дорогах введены ограничения для транспорта
Непогода в Грузии: на дорогах введены ограничения для транспорта
Интенсивный снегод, гололед и повышенная опасность схода лавин создали серьезные проблемы на дорогах страны
2022-01-05T11:27+0400
2022-01-05T11:27+0400
2022-01-05T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Ограничения для передвижения автотранспорта из-за сложных метеорологических условий действуют на дорогах Грузии, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры страны.Движение всех видов автотранспорта запрещено на 94 – 110 километре (перевал Паравани) автодороги Кода – Фарцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда из-за снега, метели и ограниченной видимости.По информации департамента автодорог, на 90 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Багдати - Абастумани – Бенера повреждены и повалены столбы наружного освещения.Запрет на передвижение всех видов транспорта действует на 43 – 45 километре (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули – Амбролаури из-за опасности схода лавин.Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39 – 158 километре (Ксани - Хуневи) автомагистрали Тбилиси – Сенаки – Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно.Аналогичное ограничение действует на 28 – 125 километре (Кумистави - Меле) внутригосударственной дороги Кутаиси – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили из-за интенсивного снегопада.На 88 – 125 километре (Летехи - Меле) той же дороги движение для остального вида транспорта допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.Запрет на передвижение грузовых машин и автобусов из-за снега, гололеда и низкой температуры действует на 1 – 22 километре автомобильной дороги Алпана – Цагери, а также на 30 – 186 километре (Джвари - Ушгули) автодороги Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили.Для остального вида транспорта движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.Аналогичные ограничения действуют также на 18 – 108 километре автодороги Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони из-за снега и гололеда.Кроме того, из-за обильного снегопада, на 89 – 106 километре дороги Батуми – Ахалцихе допустимо движение машин только с высокой проходимостью. А для остального вида транспорта движение запрещено.Департамент автомобильных дороги призывает население во время передвижения использовать зимние шины, исправный автотранспорт и подчиняться установленным на дорогах режимам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, дороги, непогода в москве, грузинские дороги, машины и их водители, погода
Непогода в Грузии: на дорогах введены ограничения для транспорта
11:27 05.01.2022 (обновлено: 11:49 05.01.2022)
Интенсивный снегопад, гололед и повышенная опасность схода лавин создали серьезные проблемы на дорогах страны
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik.
Ограничения для передвижения автотранспорта из-за сложных метеорологических условий действуют на дорогах Грузии, сообщает
департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры страны.
Движение всех видов автотранспорта запрещено на 94 – 110 километре (перевал Паравани) автодороги Кода – Фарцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда из-за снега, метели и ограниченной видимости.
По информации департамента автодорог, на 90 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Багдати - Абастумани – Бенера повреждены и повалены столбы наружного освещения.
"Очистить указанный отрезок дороги и участок автомобильной дороги внутригосударственного значения Абастумани – Канобили не удается, из-за чего на указанных участках запрещено движение всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении на сайте департамента.
Запрет на передвижение всех видов транспорта действует на 43 – 45 километре (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули – Амбролаури из-за опасности схода лавин.
Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39 – 158 километре (Ксани - Хуневи) автомагистрали Тбилиси – Сенаки – Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно.
Аналогичное ограничение действует на 28 – 125 километре (Кумистави - Меле) внутригосударственной дороги Кутаиси – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили из-за интенсивного снегопада.
На 88 – 125 километре (Летехи - Меле) той же дороги движение для остального вида транспорта допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.
Запрет на передвижение грузовых машин и автобусов из-за снега, гололеда и низкой температуры действует на 1 – 22 километре автомобильной дороги Алпана – Цагери, а также на 30 – 186 километре (Джвари - Ушгули) автодороги Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили.
Для остального вида транспорта движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.
Аналогичные ограничения действуют также на 18 – 108 километре автодороги Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестафони из-за снега и гололеда.
Кроме того, из-за обильного снегопада, на 89 – 106 километре дороги Батуми – Ахалцихе допустимо движение машин только с высокой проходимостью. А для остального вида транспорта движение запрещено.
Департамент автомобильных дороги призывает население во время передвижения использовать зимние шины, исправный автотранспорт и подчиняться установленным на дорогах режимам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.