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Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним
Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним
В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок
2022-01-05T20:20+0400
2022-01-05T20:20+0400
2022-01-05T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Проспект Петре Меликишвили в центре Тбилиси станет двусторонним для общественного транспорта, сообщил глава Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.На сегодняшний день на проспекте действует одностороннее движение транспорта. В результате новшества автобусам и микроавтобусам разрешат движение в двустороннем порядке по прорисованной полосе.В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан. Мэрия поэтапно обновляет автобусный парк, а также уже разработала и постепенно внедряет новую транспортную сеть, которая состоит из трех уровней. Она состоит из коридора быстрого передвижения и двух соединяющих маршрутов городского и районного значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, транспорт, дороги, транспорт в грузии, грузинские дороги, машины и их водители
Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним
В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Проспект Петре Меликишвили в центре Тбилиси станет двусторонним для общественного транспорта, сообщил глава Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.
На сегодняшний день на проспекте действует одностороннее движение транспорта. В результате новшества автобусам и микроавтобусам разрешат движение в двустороннем порядке по прорисованной полосе.
"Это для того, чтобы передвижение на общественном транспорте для граждан было более доступным и удобным", - сказал Цилосани.
В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан.
Мэрия поэтапно обновляет автобусный парк, а также уже разработала и постепенно внедряет новую транспортную сеть, которая состоит из трех уровней. Она состоит из коридора быстрого передвижения и двух соединяющих маршрутов городского и районного значения.
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