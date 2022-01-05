https://sputnik-georgia.ru/20220105/novshestvo-na-dorogakh-v-tbilisi--prospekt-melikishvili-stanet-dvustoronnim-263401133.html

Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним

Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним

В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок

2022-01-05T20:20+0400

2022-01-05T20:20+0400

2022-01-05T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Проспект Петре Меликишвили в центре Тбилиси станет двусторонним для общественного транспорта, сообщил глава Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.На сегодняшний день на проспекте действует одностороннее движение транспорта. В результате новшества автобусам и микроавтобусам разрешат движение в двустороннем порядке по прорисованной полосе.В последние годы в Тбилиси активно проводится транспортная реформа, цель которой – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан. Мэрия поэтапно обновляет автобусный парк, а также уже разработала и постепенно внедряет новую транспортную сеть, которая состоит из трех уровней. Она состоит из коридора быстрого передвижения и двух соединяющих маршрутов городского и районного значения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, транспорт, дороги, транспорт в грузии, грузинские дороги, машины и их водители