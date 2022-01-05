https://sputnik-georgia.ru/20220105/omikron-v-gruzii-chislo-zarazhennykh-novym-shtammom-koronavirusa-rastet-263396283.html
"Омикрон" в Грузии: число зараженных новым штаммом коронавируса растет
"Омикрон" в Грузии: число зараженных новым штаммом коронавируса растет
Если подобное масштабное распространение "омикрона" продолжится, то на будущей неделе показатель заражения может стать очень неблагоприятным, опасаются врачи
2022-01-05T18:01+0400
2022-01-05T18:01+0400
2022-01-05T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии подтверждено 159 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 436 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 32 человека.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
"Омикрон" в Грузии: число зараженных новым штаммом коронавируса растет
18:01 05.01.2022 (обновлено: 19:07 05.01.2022)
Если подобное масштабное распространение "омикрона" продолжится, то на будущей неделе показатель заражения может стать очень неблагоприятным, опасаются врачи
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии подтверждено 159 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
"На прошлой неделе ситуация была сравнительно стабильной, рост количества инфицированных был меньше. Однако в последние дни наблюдается серьезный рост. Безусловно, это связано с мобильностью. Если продолжится подобное массовое, масштабное распространение "омикрона", то на будущей неделе показатель может быть неблагоприятным", - считает врач-терапевт процессор Мака Булеишвилеи.
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 436 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 32 человека.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.
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