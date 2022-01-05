https://sputnik-georgia.ru/20220105/peredozirovka-ili-nekachestvennyy-preparat-chto-stalo-prichinoy-smerti-19-letney-rozhenitsy-263391678.html
Передозировка или некачественный препарат? Что стало причиной смерти 19-летней роженицы
Передозировка или некачественный препарат? Что стало причиной смерти 19-летней роженицы
Родные погибшей заявляют, что причиной смерти девушки стала халатность врачей или же некачественный препарат анестезии
2022-01-05T13:29+0400
2022-01-05T13:29+0400
2022-01-05T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Девятнадцатилетняя жительница Грузии Сесили Бубутеишвили скончалась в Кутаисском центре интервенционной медицины спустя две недели после кесарева сечения, сообщает телеканал "Рустави 2".Роженицу доставили в клинику 15 декабря из Зугдиди. Как разъяснили в больнице членам семьи, у молодой женщины остановилось сердце во время кесарева сечения. После чего она впала в кому, а через две недели умерла.Члены семьи погибшей обвиняют в случившемся врачей. Они утверждают, что во время кесарева сечения молодой женщине ввели большую дозу анестезии или же сделали анестезию некачественным препаратом.Сестра погибшей Тео Бубутеишвили уверена, что причиной смерти Сесили стала либо халатность врачей, или же некачественный препарат анестезии."Расследование должно идти по двум направлениям: не только в отношении медика Мамагеишвили, который сделал анестезию, но и в связи с тем, какие препараты завозят в целом", - сказала Тео Бубутеишвили.К этому времени экспертиза уже проведена. Вопрос изучает Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава. Расследование начнется в случае выявления признаков преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Передозировка или некачественный препарат? Что стало причиной смерти 19-летней роженицы
13:29 05.01.2022 (обновлено: 13:32 05.01.2022)
Родные погибшей заявляют, что причиной смерти девушки стала халатность врачей или же некачественный препарат анестезии
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik.
Девятнадцатилетняя жительница Грузии Сесили Бубутеишвили скончалась в Кутаисском центре интервенционной медицины спустя две недели после кесарева сечения, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Роженицу доставили в клинику 15 декабря из Зугдиди. Как разъяснили в больнице членам семьи, у молодой женщины остановилось сердце во время кесарева сечения. После чего она впала в кому, а через две недели умерла.
Члены семьи погибшей обвиняют в случившемся врачей. Они утверждают, что во время кесарева сечения молодой женщине ввели большую дозу анестезии или же сделали анестезию некачественным препаратом.
"Абсолютно никаких медикаментов она не принимала во время всей беременности. Они была настроена позитивно… После операции врачи не встретились со мной и не предоставляли точной информации. Спустя три часа сказали: поздравляем с рождением внука, однако маме стало хуже, и ее перевели в реанимационное отделение", - рассказала мать погибшей Тея Латария.
Сестра погибшей Тео Бубутеишвили уверена, что причиной смерти Сесили стала либо халатность врачей, или же некачественный препарат анестезии.
"Расследование должно идти по двум направлениям: не только в отношении медика Мамагеишвили, который сделал анестезию, но и в связи с тем, какие препараты завозят в целом", - сказала Тео Бубутеишвили.
К этому времени экспертиза уже проведена. Вопрос изучает Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава. Расследование начнется в случае выявления признаков преступления.
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