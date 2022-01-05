https://sputnik-georgia.ru/20220105/protesty-rezhim-chp-i-otstavka-pravitelstva---chto-proiskhodit-v-kazakhstane-263386109.html

Протесты, режим ЧП и отставка правительства - что происходит в Казахстане?

Протесты, режим ЧП и отставка правительства - что происходит в Казахстане?

Токаев отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП

2022-01-05T10:28+0400

2022-01-05T10:28+0400

2022-01-05T10:47+0400

новости

в мире

казахстан

алматы

акции протеста

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263383141_0:670:2450:2048_1920x0_80_0_0_8f8cb1a58028c934203ebcbc78c34cd1.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в стране лежит на правительстве, и подписал указ об отставке правительства республики, пишет РИА Новости.Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, сообщается на сайте администрации президента.Токаев "отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения", подчеркивается в сообщении.Что известно о новых мерах?Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на шесть месяцев госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин, отмечают в пресс-службе президента. "Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.Токаев также потребовал "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней" и "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".Кроме того президент поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц" и создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.Как начались протесты в Казахстане?В первые дня января 2022 года жители городов Жанаозена и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. В итоге Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Во вторник власти республики пошли протестующим на уступки: в Актау члены правительственной комиссии встретились с активистами и пообещали снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением и призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации.В результате глава государства ввел режим ЧП в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях, предполагающий, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00.Режим ЧП также предусматривает запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.Кроме того, президент подписал указ об отставке правительства республики. Представители исполнительной власти продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета министров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

казахстан

алматы

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, казахстан, алматы, акции протеста, касым-жомарт токаев