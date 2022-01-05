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https://sputnik-georgia.ru/20220105/putin-provl-vstrechu-s-glavnym-po-takticheskomu-vooruzheniyu-rossii---video-263387745.html
Путин провёл встречу с главным по тактическому вооружению России - видео
Путин провёл встречу с главным по тактическому вооружению России - видео
Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым. Что обсуждали на встрече ... 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T11:06+0400
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россия
видео
владимир путин
мультимедиа
оборона
вооружения
гонка вооружений
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Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались такие вопросы, как сохранение в России после развала СССР предприятий из сферы тактического ракетного вооружения, что российские ракетчики готовят для защиты мирного населения, сколько тысяч россиян занято в обеспечении обороноспособности РФ и удалось ли России достичь показателей бывшего Советского Союза.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, оборона, вооружения, гонка вооружений, видео

Путин провёл встречу с главным по тактическому вооружению России - видео

11:06 05.01.2022 (обновлено: 11:25 05.01.2022)
© video: Sputnik
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Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым. Что обсуждали на встрече - смотрите в видео
Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались такие вопросы, как сохранение в России после развала СССР предприятий из сферы тактического ракетного вооружения, что российские ракетчики готовят для защиты мирного населения, сколько тысяч россиян занято в обеспечении обороноспособности РФ и удалось ли России достичь показателей бывшего Советского Союза.
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