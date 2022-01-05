https://sputnik-georgia.ru/20220105/putin-provl-vstrechu-s-glavnym-po-takticheskomu-vooruzheniyu-rossii---video-263387745.html

Путин провёл встречу с главным по тактическому вооружению России - видео

Путин провёл встречу с главным по тактическому вооружению России - видео

Президент РФ Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым. Что обсуждали на встрече ... 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T11:06+0400

2022-01-05T11:06+0400

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россия

видео

владимир путин

мультимедиа

оборона

вооружения

гонка вооружений

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Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались такие вопросы, как сохранение в России после развала СССР предприятий из сферы тактического ракетного вооружения, что российские ракетчики готовят для защиты мирного населения, сколько тысяч россиян занято в обеспечении обороноспособности РФ и удалось ли России достичь показателей бывшего Советского Союза.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, оборона, вооружения, гонка вооружений, видео