https://sputnik-georgia.ru/20220105/reys-iz-tbilisi-v-alma-atu-otlozhen-iz-za-besporyadkov-v-kazakhstane-263403321.html

Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане

Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане

Желающие улететь в Алма-Ату должны следить за расписанием, поскольку время вылета может быть еще раз отложено, заявили в аэропорту

2022-01-05T19:59+0400

2022-01-05T19:59+0400

2022-01-05T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Рейс Тбилиси-Алма-Ата из-за нестабильной ситуации в Казахстане был отложен более чем на 14 часов, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент республики ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки. СМИ сообщают о захвате аэропорта Алма-Аты митингующими."Желающие улететь в Алма-Ату должны следить за расписанием, так как время вылета еще может быть отложено", - сказал собеседник Агентства.Полеты из Тбилиси в Алма-Ату осуществляет авиакомпания Air Astana на воздушном судне типа А320/321.С чего все началось?Все началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, казахстан, тбилиси, рейсы, алматы, аэропорт, касым-жомарт токаев