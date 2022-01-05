https://sputnik-georgia.ru/20220105/roskosmos-mozhet-obespechit-zemlyu-elektroenergiey-iz-kosmosa-263398859.html

"Роскосмос" может обеспечить Землю электроэнергией из космоса?

"Роскосмос" может обеспечить Землю электроэнергией из космоса?

Ожидается, что разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные районы Земли

2022-01-05T22:43+0400

2022-01-05T22:43+0400

2022-01-05T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В "Роскосмосе" создали проект перспективной космической электростанции - ученые утверждают, что она способна передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом сообщают "Российские космические системы".Отмечается, что передовая разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные — островные, горные и северные — районы Земли независимо от погодных условий и времени суток. Кроме того, проект должен позволить передавать энергию на другие космические аппараты — для "плановой подзарядки" и в случае аварийных ситуаций.В РКС поясняют, что передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, тем временем солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле."В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. <…> Эта разработка — прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", — считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.Утверждается, что космическую электростанцию намерены оснастить управляющим устройством - оно позволит сбалансированно рассредоточить энергию, а также буфером накопления излишков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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