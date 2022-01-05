https://sputnik-georgia.ru/20220105/rozhdestvenskiy-sochelnik-2022-pozdravleniya-primety-i-molitvy-263407142.html

Рождественский Сочельник 2022: поздравления, приметы и молитвы

Рождественский Сочельник 2022: поздравления, приметы и молитвы

Рождественский Сочельник православные отмечают 6 января – в этот день завершается сорокадневный пост, который готовит христиан к Рождеству Христову 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T23:44+0400

2022-01-05T23:44+0400

2022-01-05T23:44+0400

справки

рождество

сочельник

рождественский сочельник

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Рождество Христово, а соответственно и Рождественский Сочельник – один из самых древних праздников, с которым связано множество традиций, обрядов, гаданий и примет.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие традиции и приметы связаны с Рождественским Сочельником, а также какие молитвы читают и какие поздравления рассылают в праздник.Рождественский СочельникКанун Рождества назвали "сочельник" из-за сладкой каши – "сочиво", приготовленную из пшеницы, с добавлением меда, орехов и сухофруктов, которую по традиции едят перед праздником, после богослужения.В Рождественский Сочельник, по традиции, принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды - это связано с преданием о появлении Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.Евангелие от Матфея повествует, что волхвов о рождении Иудейского царя известила звезда. Восточные мудрецы, увидев ее, пришли поклониться Богомладенцу и принесли ему богатые дары.С появлением первой звезды, в старину, садились всей семьей за праздничный стол и желали друг другу всего светлого и доброго. После исполнения рождественского песнопения "Волхвы со звездою путешествуют", начинали кушать сочиво. Также на стол подавали разнообразные постные блюда. Разговаривать за праздничным столом следует только о добрых делах.Рождественский Сочельник — канун большой радости, поэтому желательно забыть все старые обиды, огорчения, и попросить прощение у тех, кого вы обидели.ПриметыПлохая примета делать в Рождественский Сочельник уборку в жилище - это может привлечь неприятности в дом. В Рождественский Сочельник увидеть падающую звезду хорошая примета - желание, загаданное в эту ночь, обязательно сбывается.А встречать в одежде темных цветов Рождество Христово - плохая примета, ибо в светлый праздник нельзя грустить и печалиться.Весна, по приметам будет ранней, если сильная метель поднимается в рождественскую ночь. Хорошая примета, если в Рождественский Сочельник постоянно что-то из продуктов падает, пока вы готовите праздничные блюда – значит год будет урожайный.А перед праздником спотыкаться - плохая примета, можно получить дурную весть.По приметам, сны, которые вам будут сниться в течение праздников, будут вещими - постарайтесь их правильно запомнить и понять, что готовит вам судьба.Молитвы в Рождественский СочельникВ Рождественский Сочельник в церковь на Богослужение, по традиции, ходят всей семьей. Церковное богослужение в Сочельник по своему чину отличается от будничных. В навечерие праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Спасителя. Завершают службу чтением тропаря Рождество.ТропарьКондакДева сегодня рождает Высшего сущности, и земля приносит пещеру Неприступному; ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради нас родился юный Отрок, Превечный Бог.Прочитать эти молитвы можно и дома, если пойти в храм не получилось. Молитва в Сочельник и в рождественскую ночь будет услышана обязательно. Главное делать это искренне, с чистой душой и помыслами.ПоздравленияВ преддверии великого праздника все стараются сказать друг другу много теплых слов — в интернете полно поздравлений, посвященных Рождественскому Сочельнику и Рождеству Христову. Например:Или так:Пусть таинственный и волшебный Рождественский сочельник, будет наполнен душевным спокойствием, миром и достатком. Пусть радость и вера в лучшее, делает этот мир, ещё прекраснее!А еще так:Пусть этот Рождественский сочельник окутает вас теплом и домашним уютом, станет преддверием яркого и волшебного Рождества, принесет радость, любовь и наполнит ваши сердца миром и спокойствием в рождественскую ночь, полную света и надежды. С праздником!Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , рождество, сочельник, рождественский сочельник