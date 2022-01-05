https://sputnik-georgia.ru/20220105/situatsiya-v-alma-ate-seychas-nachalis-stolknoveniya-mitinguyuschikh-i-politsii-263389303.html

Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции

Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции

Правоохранители остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками

2022-01-05T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Столкновения участников акций протеста и полицейских происходит в данное время в центре Алма-Аты, пишет РИА Новости.По информации агентства, митингующие захватили и избили нескольких силовиков.Отмечается, что правоохранителям удалось остановить на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.Протесты в КазахстанеВсе началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской области режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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