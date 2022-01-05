Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220105/situatsiya-v-alma-ate-seychas-nachalis-stolknoveniya-mitinguyuschikh-i-politsii-263389303.html
Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции
Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции
Правоохранители остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками
2022-01-05T12:04+0400
2022-01-05T12:06+0400
новости
в мире
казахстан
алматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263386374_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_c39e2b30dd5213b93690449d06f81205.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Столкновения участников акций протеста и полицейских происходит в данное время в центре Алма-Аты, пишет РИА Новости.По информации агентства, митингующие захватили и избили нескольких силовиков.Отмечается, что правоохранителям удалось остановить на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.Протесты в КазахстанеВсе началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской области режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
алматы
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263386374_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_313a674b45caf6c8a8ec3fa992cb4d2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, казахстан, алматы

Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции

12:04 05.01.2022 (обновлено: 12:06 05.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
Подписаться на
Правоохранители остановили на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Столкновения участников акций протеста и полицейских происходит в данное время в центре Алма-Аты, пишет РИА Новости.
По информации агентства, митингующие захватили и избили нескольких силовиков.
Отмечается, что правоохранителям удалось остановить на подступах к центру города несколько сотен митингующих, вооруженных дубинками. Против них применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Протесты в Казахстане

Все началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской области режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:31В Грузии потеплеет до +18 градусов
12:04Ситуация в Алма-Ате сейчас: начались столкновения митингующих и полиции
12:01Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году
11:34Бунтующий Казахстан: видео драк и протестов
11:27Непогода в Грузии: на дорогах введены ограничения для транспорта
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 436
10:47Беспорядки в Казахстане: столкновения жителей с полицией в Алма-Ате - фото
10:28Протесты, режим ЧП и отставка правительства - что происходит в Казахстане?
09:46Курс лари на среду – 3,0883 GEL/$1
09:15Акции в Казахстане: задержали более 200 человек
09:01Что было сделано в Тбилиси в 2021 году
00:41Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
00:40"Власть не падет", заявил президент охваченного митингами Казахстана
ВчераКрасота новогоднего Кутаиси: яркие праздничные огни на улицах города - фото
ВчераКогда штамм "омикрон" в Грузии достигнет своего пика?
Вчера"Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года
ВчераВице-спикер парламента Грузии заболел коронавирусом
ВчераНесмотря на клятву горцев: потребление электроэнергии в Местия не сократилось
ВчераГлава "Грузинской мечты" поддержал идею создания следственной комиссии по делу Саакашвили
ВчераМладенец скончался от коронавируса в Тбилиси